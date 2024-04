氣候變遷 委內瑞拉水母異常暴增 漁獲量大減

委內瑞拉近期疑似因氣候變遷水母異常暴增,造成漁獲大減;示意圖。(圖/123RF)

近期各種顏色的水母密密麻麻地漂浮在委內瑞拉阿拉瓜州(Aragua)藍綠色的海水裡,這種超現實的景象要歸因於氣候變遷 ,漁獲也因此大幅減少。

中央社引述法新社報導,59歲的漁夫毛瑞約(Elvis Morillo)來自委內瑞拉北部背山面海的曲奧村(Chuao),他說:「就像海裡開出花一樣。以前從沒發生過這種事。」

漁民的網裡塞滿這些侵略性的砲彈水母,環境部認為,水母大量增加的原因是氣候變遷導致水溫上升,以及鯊魚、海龜等天敵減少。

與此同時,非政府組織「藍色環保主義者」(Azul Ambientalistas)的卡拉斯克爾(Gustavo Carrasquel)說:「沙丁魚和其他可用來當作魚餌的物種都消失了。漁獲量降到數年來最少。」

水母數量在全球都有增長。研究員曾警告,海洋可能很快達到一個臨界點,以魚類居多的情況將變成以水母占多數,主要是因為過度捕撈。

水母沒有心臟、腦或複雜器官,在嚴酷環境中也能存活,且需氧量不多。

委內瑞拉中央大學(Central University of Venezuela)動物與熱帶生態研究所(Institute of Zoology and Tropical Ecology)研究員史考特-佛里亞斯(Joxmer Scott-Frias)說,這是「非典型事件,完全不正常」。

他一邊採集水母研究樣本一邊說:「近年有觀察到少數個體,但今年數量增加已超過先前估計。」

44歲漁民馬蒂內茲(Douglas Martinez)說,曲奧村的漁夫每周漁獲量本可達3000公斤(約6613.8磅)到5000公斤(約11023磅),但已減為500公斤(約1102磅)到1000公斤(約2204磅)。

鄰鎮喬羅尼(Choroni)漁民團體負責人馬約拉(Fernando Mayora)認為,委內瑞拉應向墨西哥 等國家取經,墨西哥會利用水母的經濟價值,出口到亞洲國家供食用或製藥,「我們也得知道委內瑞拉是否能利用這一點」。(綜合報導)