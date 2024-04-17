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日相撲首位外籍橫綱曙太郎心臟衰竭 54歲病逝

綜合報導
日本相撲界首位外籍橫綱、職業摔角手曙太郎，4月因心臟衰竭逝世，享年54歲。（歐新社）
日本相撲界首位外籍橫綱、職業摔角手曙太郎，4月因心臟衰竭逝世，享年54歲。（歐新社）

日本相撲界首位外籍橫綱、職業摔角手曙太郎4月在東京近郊一家醫院因心臟衰竭逝世，享年54歲。

日媒報導，曙太郎1969年出生於夏威夷，1988年被發掘因而成為相撲運動員，1990年正式進入相撲鼎級比賽，1992年和1993年連年獲得比賽優勝，1993年成為第64代橫綱，成為歷史上第一位外國籍橫綱，1996年取得日本國籍，2003年退役。

相撲手按比賽成績分為十個等級，而橫綱是最高級別等級，且是終身制。

憑藉身高超過200公分、體重233公斤超巨體格，曙太郎生平共獲11次冠軍，退役後轉戰職業摔角，2013年成功奪下三冠統一重量級王座。

曙太郎近年持續在對抗病魔，本月身體狀況急轉直下，在妻子等家人的陪伴下，日前於東京近郊醫院病逝。

據中時新聞網報導，美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）在社群平台上發文表示，「曙太郎在日本度過的35年中，他用體育強化美國與他的第二故鄉之間的文化情誼」。

引退後，曙太郎參與各式綜合格鬥與職業摔角賽事，也經常以出現在日本電視節目中。美國職業摔角手喬（Samoa Joe）得知死訊後說：「橫綱的縮影，既是戰士又是紳士。偉大的曙太郎，再見」。

曙太郎成功之後，日本相撲界陸續出現外籍人士，除曙太郎外，日本還有六名出生於外國的橫綱，其中五名為蒙古人，剩餘一名為美國人。

橫綱是相撲力士資格的最高級，本義是指重達20公斤（44磅）的最高級力士的腰帶。一般而言大關階級選手要連續兩個場所獲得優勝才可獲得的榮譽，同時期在役的橫綱通常不會超過四個。成為橫綱的力士，在日本人心目中的地位十分崇高，除特別情況外，半永久性的地位不會發生改變，成績暫時下滑也不會被降級（審議委員會會發出激勵決議，即是另一種的警告），但若成績持續下滑會被強迫退休，選手宣佈退休時橫綱頭銜會被取消，但享有終身俸。

日本 退休 夏威夷

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