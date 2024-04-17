英國發現「上帝粒子」諾貝爾得主希格斯 94歲逝世

上帝粒子發現者希格斯4月逝世，享壽94歲；圖為他與發現「上帝粒子」的歐洲核子研究組織大型強子對撞機合影。（路透）

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）日前宣布，英國物理學家希格斯（Peter Higgs）去世，享耆壽94歲。希格斯和比利 時學者恩勒特（Francois Englert）因為發現希格斯玻色子（Higgs boson）的存在，榮獲2013年諾貝爾 物理學獎。

中央社綜合電訊報導，愛丁堡大學在聲明中說，希格斯歷經一場短暫疾病後，4月8日在家中安然離世。

希格斯在愛丁堡大學任教近50年。愛丁堡大學稱，希格斯是「一位偉大的教師和導師，激勵了一代又一代的年輕科學家」，還說「值此之際，他的家人希望媒體和公眾尊重他們的隱私」。

希格斯提出的開創性理論，有助解釋宇宙如何具有質量，從而解決物理學中最大的謎題之一，讓他在教科書中與愛因斯坦（Albert Einstein）和普朗克（Max Planck）齊名。

他1964年提出賦予物質質量的希格斯玻色子或「上帝粒子」（God particle）理論，近半個世紀過去，歐洲核子研究組織（CERN）大型強子對撞機（LHC）的實驗終於在2012年證實上帝粒子的存在，瑞典 皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）2013年將諾貝爾物理學獎授予希格斯和比利時物理學家恩勒特。

「希格斯玻色子」為何被稱為「上帝粒子」（The God Particle）？這是1988年諾貝爾物理學獎得主萊德曼（Leon Lederman）一本科普書的書名，萊德曼開玩笑表示，他更想將其稱「該死的粒子」（Goddamn Particle），來表達物理學界為了找尋其蹤影的努力，續激勵未來更多世代。

愛丁堡大學校長馬迪森（Peter Mathieson）說：「希格斯是一位傑出人士，一位真正有天賦的科學家，他的遠見和想像力豐富了我們對周圍世界的了解。他的開創性成就激勵了成千上萬的科學家，他的遺緒將持續激勵未來更多世代。」