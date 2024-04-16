靠近大師？德國知名畫廊員工 鑽洞私掛自己畫作

德國慕尼黑的現代藝術陳列館一名職員私自在牆壁鑽洞掛上自己的畫作，被發現後遭開除；圖為慕尼黑現代藝術陳列館。（取材自Ｘ平台）

德國 慕尼黑的現代藝術陳列館（Pinakothek der Moderne）日前發現，一名51歲的職員未經許可，私自掛出自己的作品，與畢加索、安迪·沃荷(Andy Warhol)作品共享空間長達8小時，這名員工已遭開除。

BBC報導，這名男子在陳列館牆壁鑽了兩個洞，掛上自己的畫作。據當地媒體南德意志報報導，此人耍了這個花招，是希望展現自己在藝術上的突破。

現代藝術陳列館是歐洲最大的現代藝術畫廊之一，展出畢卡索 、恩斯特（Max Ernst）和達利等大師作品。根據報導，該男子是技術服務團隊職員，自稱是自由藝術家。他的作品尺寸為60x120公分(約23.6x47.2吋)，就掛在一條空蕩蕩的博物館 走廊通道一道白牆上，該區域屬於現代和當代藝術展示區。據指出，該名男子是在凌晨非開放時間進入展覽間，因此可能沒人注意到他掛畫。

現代藝術陳列館發言人內勒（Tine Nehler）表示，該件畫作並未展出太久。她說，「主管們立刻發現」，並指作品已歸還本人。

媒體報導，雖然這名男子被解雇，但他不太可能面臨嚴重指控，他唯一的罪行是在牆上鑽幾個洞。警方正以破壞財產罪調查。該名男子同時還被禁止進入現代藝術陳列館。