靠近大師？德國知名畫廊員工 鑽洞私掛自己畫作
德國慕尼黑的現代藝術陳列館（Pinakothek der Moderne）日前發現，一名51歲的職員未經許可，私自掛出自己的作品，與畢加索、安迪·沃荷(Andy Warhol)作品共享空間長達8小時，這名員工已遭開除。
BBC報導，這名男子在陳列館牆壁鑽了兩個洞，掛上自己的畫作。據當地媒體南德意志報報導，此人耍了這個花招，是希望展現自己在藝術上的突破。
現代藝術陳列館是歐洲最大的現代藝術畫廊之一，展出畢卡索、恩斯特（Max Ernst）和達利等大師作品。根據報導，該男子是技術服務團隊職員，自稱是自由藝術家。他的作品尺寸為60x120公分(約23.6x47.2吋)，就掛在一條空蕩蕩的博物館走廊通道一道白牆上，該區域屬於現代和當代藝術展示區。據指出，該名男子是在凌晨非開放時間進入展覽間，因此可能沒人注意到他掛畫。
現代藝術陳列館發言人內勒（Tine Nehler）表示，該件畫作並未展出太久。她說，「主管們立刻發現」，並指作品已歸還本人。
媒體報導，雖然這名男子被解雇，但他不太可能面臨嚴重指控，他唯一的罪行是在牆上鑽幾個洞。警方正以破壞財產罪調查。該名男子同時還被禁止進入現代藝術陳列館。
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