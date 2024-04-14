日本文化新奇 歐美人驚呼：好多東西沒看過

兩名分別出身德國和挪威的女性預定在日本住一年，大讚日本很多地方在歐洲看不到。（視頻截圖）

日本 是觀光 大國，在疫情 結束後，觀光客的數量與日俱增，甚至被預測2024年觀光人次有望超越疫情之前。其中也有不少歐美人士因為喜歡日本的環境，於是決定長住下來，更深入地了解日本。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一名關西出身的YouTuber「Momoka」，靠著自己相當出色的英文能力，去採訪那些來到日本遊玩、居住的歐美客人，並且帶他們去品嘗日本料理，理解他們的想法，將過程拍成影片分享在YouTube頻道「Momoka Japan」，目前訂閱數已經超過86萬。

有一回她訪問到兩位女性，一名是出身自德國的緹娜，一名則來自挪威的斯蒂娜。她們預計在日本居住一年，而剛到的第六天，Momoka就推薦她們去吃和牛涮涮鍋，並且聊聊關於日本的想法。由於她們去吃的餐廳，在某棟高樓的第50樓，讓斯蒂娜非常興奮地說「挪威沒有50層樓的建築」。

斯蒂娜指出，日本有很多挪威沒有的東西，生活上非常便利，除了比較熱以外堪稱完美。過去從未吃過涮涮鍋的兩人，第一次品嘗和牛涮涮鍋非常驚豔，直呼沒吃過這麼多汁的肉，馬上給了五星好評，簡直要愛上涮涮鍋了。