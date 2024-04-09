遏止炒房...西班牙將廢黃金簽證 中、俄投資客最受影響

西班牙為遏止炒房危害城市，將廢止黃金簽證。（圖／123RF）

西班牙實施「黃金簽證 」計畫，允許投資 50萬歐元（約54萬美元）房地產 的外國投資人獲得居留權，但總理桑傑士宣示將廢止這項計畫，以遏止危害許多西班牙城市的投機行為。

綜合法新社與路透社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）8日造訪南部城市塞維亞（Seville）附近地區時說，政府將「廢止允許以50萬歐元的房地產投資換取居留權的所謂黃金簽證計畫」。

他說，內閣會議將於9日通過這項措施，好讓政府打擊房地產領域的「投機投資行為」，因為這種行為使得「許多年輕人和家庭」沒有房子住。

這項計畫於2013年開始實施，當時經濟不振的西班牙希望吸引外國資金，於是開放非歐盟國家人士投資房地產或西班牙企業至少50萬歐元，可取得3年工作及居留權。

桑傑士說：「如今，每100張這種性質的簽證，就有94張與集中在大都市的房地產投資有關。」他點名巴塞隆納、馬德里、馬拉加（Malaga）、阿利坎特（Alicante）、瓦倫西亞（Valencia），以及地中海上的西班牙屬巴利亞利群島（Balearic Islands）。

他說，這些地區「面臨非常緊繃的房市，在這些地方生活、工作、繳稅的人幾乎不可能找到合宜的住房」。

南歐數國在金融危機期間實施類似簽證計畫，但近月來相繼收緊規範或完全廢止，以減緩國內住房危機。

2023年2月，葡萄牙終止了促使房價大幅上漲的黃金簽證計畫；希臘上月底也收緊類似簽證計畫的規範，將投資條件提高到80萬歐元。

西班牙文化部長烏塔森（Ernest Urtasun）說，這種簽證「讓歐洲顏面掃地；不能只因為一個人家財萬貫就發居留證給他」。烏塔森同時也是激進左翼「匯總」（Sumar）發言人，這個政黨是西班牙社會勞工黨（Socialist Party）主導的執政聯盟一員。

歐盟2019年呼籲成員國嚴格管理這類簽證計畫，因為這些計畫大多對富裕的中國和俄羅斯投資人有利；歐盟還警告，這種措施可能會助長貪腐和洗錢。

西班牙政府數據顯示，自黃金簽證計畫展開的2013年到2022年11月，共發出近5000張簽證。

根據「國際透明組織」（Transparency International）2023年報告，取得最多簽證的是中國投資人，其次是俄羅斯人；這份報告質疑當局是否調查過這些外資來源。

但房地產網站Idealista表示，新措施不太可能影響房市，因為在這段時間售出的450萬間住房，只有不到0.1%是在簽證計畫下購買。

Idealista發言人伊納瑞塔（Francisco Inareta）說，西班牙的居住問題起因不是黃金簽證計畫，而是供應不足和需求激增，「今天宣布的措施把焦點放在跨國買家，而不是鼓勵增加市場上的新房，這是又一次誤診」。