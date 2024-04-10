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苦練4小時 義大利網紅用弓箭擊落子彈

綜合報導
「學習型」網紅Mike Shake挑戰網友提出的要求，用弓箭擊落子彈。（取材自YouTube）
「學習型」網紅Mike Shake挑戰網友提出的要求，用弓箭擊落子彈。（取材自YouTube）

張弓搭箭，一箭射出，可以擊落子彈嗎？這種操作在動漫裡都很少見，但義大利一名「學習型」網紅Mike Shake就準備挑戰一下網友提出的要求，用弓箭擊落子彈。

來源：YouTube

香港01報導，問題是，他在拍片一年前其實連射箭都不會。

報導指出，Mike Shake平時主打的就是學習挑戰，就像他自我介紹所說：「學習所有技巧，證明我們可以做任何事」。所以射箭不熟練沒關係，去學習就完了。不過要是使用正常的槍，那肯定活不成了，更別說有些子彈個頭大得誇張；為了活命，他決定挑戰彩彈槍，中彈後身上只會留下彩色痕跡，死不了。

據報導，準備好之後，Mike Shake就向射爆「子彈」發起了挑戰。他設計了一個簡易的開槍裝置，由朋友在遠處拉動扳機，子彈就會向Mike Shake射出。他則迎著子彈射箭。而結果也不難猜測，剛開始就被一槍「斃命」了。

「學習型」網紅Mike Shake挑戰網友提出的要求，用弓箭擊落子彈。（取材自Y...
「學習型」網紅Mike Shake挑戰網友提出的要求，用弓箭擊落子彈。（取材自YouTube）

報導指出，說起來即使換了槍，這看起來依然是一個不可能的任務，子彈的速度依然過快，槍口還在不斷搖晃，根本找不到軌跡。雖然他射不中子彈，但子彈卻可以不斷命中他。在接下來的幾個小時內，這個小夥直接被亂槍打成了篩子。

好在他沒有放棄，在經歷四個小時的中槍洗禮後，他總算一箭射穿了彩彈槍，如同一箭命中了敵人的喉嚨。不僅如此，這一箭在飛行的時候，也射穿了飛來的「子彈」，黃色的子彈在槍口處直接被射爆。

「學習型」網紅Mike Shake挑戰網友提出的要求，用弓箭擊落子彈。（取材自Y...
「學習型」網紅Mike Shake挑戰網友提出的要求，用弓箭擊落子彈。（取材自YouTube）

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