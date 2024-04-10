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「老人與海」謎題 日網友找眼花：老人與海老?人與「蝦」?

聯合新聞網
一位日本網友用「老人與海」，設計了一個「大家來找碴」的謎題。(取材自X平台)
一位日本網友用「老人與海」，設計了一個「大家來找碴」的謎題。(取材自X平台)

美國文豪海明威的小說「老人與海」，是文學史上的經典之作。本故事改編自真實故事，海明威自認這是「這輩子最好的作品」，除了美國之外，也在多國間享有盛名。近來一位日本網友越前，就用「老人與海」當點子，設計了一個「大家來找碴」的謎題。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本翻譯家越前敏彌近來在個人「X」平台上，分享一個老人與海的大家來找碴。就在圖中一大堆看似「老人與海」的文字中，只有一個漢字有些不同，並不是老人與海。

正確答案為左方數第二行、再從下方數第五列的文字，其實是「老人與梅」。越前表示，「老人與海」這個詞本來就很容易看成「老人與梅」，加上他自己在查詢的過程中，確實看到有他人曾經這樣誤植過，因此讓他有了這次出題的靈感。

不過這個題目，也讓網友們看得頭昏腦花，紛紛表示「看到了『老人與海老（日文的蝦子）』」、「老人與海老、人與海老、人與海」、「看到老人與海老是我太累了嗎」、「找到了，老人與梅」、「算有良心，擺在還算好找到的位置」、「雖然我知道是看錯，但真的會看成海老」。

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