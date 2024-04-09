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以蚊滅蚊 巴西釋放「帶菌蚊」抗登革熱

中央社／綜合報導
巴西登革熱疫情嚴重，當局釋放感染沃爾巴克氏菌的埃及斑蚊，減少登革熱等疾病。（路透）
巴西登革熱疫情嚴重，當局釋放感染沃爾巴克氏菌的埃及斑蚊，減少登革熱等疾病。（路透）

巴西登革熱疫情嚴重，里約熱內盧市日前釋放新一批感染沃爾巴克氏菌（Wolbachia）的埃及斑蚊，以減少登革熱等疾病，同時3月已興建生物工廠，快速孵育帶菌蚊卵，靠生物防治大量消除病媒蚊傳播疾病能力。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，里約市衛生廳將與巴西世界蚊子計畫（WMP）合作，未來20周在市中心、卡久（Caju）和帕奎塔島（Paquetá）等埃及斑蚊孳生地區釋放這些蚊子，藉以減少登革熱、茲卡病毒（Zika）和屈公熱（Chikungunya）等蚊媒疾病。

埃及斑蚊。（路透）
埃及斑蚊。（路透）

巴西世界蚊子計畫機構關係負責人查雷格雷（Diogo Chalegre）說明，感染沃爾巴克氏菌的雌蚊與自然環境中的蚊子交配後，產下的卵會孵出帶菌而沒有傳播疾病能力的蚊子。長期下來，帶菌蚊子數量增加，減少病媒蚊數量，就不需要再釋放帶菌雌蚊。

使用沃爾巴克氏菌防治登革熱的方法最初於2014年在里約熱內盧鄰近城市尼特洛伊（Niterói）實施，之後在里約29個區，以及中西部大平原（Campo Grande）、東南部好景市（Belo Horizonte）和東北部佩特羅利納市（Petrolina）釋放帶菌蚊子。

查雷格雷指出，釋放這些蚊子後，里約市29個區的登革熱病例數已平均下降38%。

WMP與巴西克魯茲基金會（Fiocruz）合作，由衛生部資助，負責協調在巴西使用沃爾巴克氏菌防治登革熱。目前每月生產4000個感染沃爾巴克氏菌的蚊卵，約320萬人生活在這些蚊子被釋放的地區。

查雷格雷指出，東南部的古里提巴市（Curitiba）今年3月開始建造一座新生物工廠，預計從2025年起開始擴大產能到每個月孵育4億個蚊卵；隨著蚊卵量擴大，可以在更多埃及斑蚊孳生地區釋放，未來10年將多達7000萬人受益。

巴西 疫情 克魯茲

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