死人助選 印度政黨靠「深偽」造勢 籲支持者團結

印度大選將登場，各政黨用深偽技術做宣傳引發爭議，2018年去世的卡魯納尼迪也出現在人工智慧生成的宣傳影片。（路透）

印度 大選將登場，南部坦米爾那都省的各政黨正使用深偽技術做宣傳，以擬真方式複製名人的面孔和聲音，讓兩位過世的政治領袖似乎從墳墓中復活，在選前呼籲支持者團結。

印度當局和相關人士都警告，這些工具的宣傳散播對於印度選舉公正性構成危險且日益嚴重的威脅。

為期6周的馬拉松 式印度大選將於4月19日展開，所謂的「幽靈現身」就是在影片中出現已故政治領袖，這已成為印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的一種流行競選手法。

女演員出身的印度政治人物賈雅拉莉妲（J. Jayalalithaa）於2016年去世，但她卻在一段語音訊息中現聲，這段訊息強烈批評坦米爾那都省的執政黨，該政黨曾由賈雅拉莉妲的宿敵卡魯納尼迪（M. Karunanidhi）領導。

卡魯納尼迪於2018年去世，但如今也出現在人工智慧 生成的影片中，戴著他招牌黑色墨鏡，稱讚他的兒子、坦米爾那都現任省長史塔林（M. K. Stalin）。

位於清奈（Chennai）的Muonium公司製作了卡魯納尼迪的相關人工智慧影片，公司創辦人納亞蓋姆（Senthil Nayagam）說道，再運用「非常有魅力」的演說者提供了一種吸引群眾注意力的新方法。

跟傳統的競選造勢相比，讓已逝政治領袖復活也是一種划算的競選手段，舉辦傳統的競選造勢很費時，相關費用也很高昂。

印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），一直熱衷於先行在競選活動中採用新的科技手法。

2014年，也就是莫迪贏得政權的那一年，印度人民黨使用莫迪的3D投影，讓他以虛擬的方式出現在競選集會上，擴大了莫迪的造勢範圍。

但是，利用相關技術複製政治人物的聲音，並製作看似真實的影片，讓選民難以分辨真假，自然引發各界的憂心。