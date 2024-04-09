我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

死人助選 印度政黨靠「深偽」造勢 籲支持者團結

中央社／綜合報導
印度大選將登場，各政黨用深偽技術做宣傳引發爭議，2018年去世的卡魯納尼迪也出現在人工智慧生成的宣傳影片。（路透）
印度大選將登場，各政黨用深偽技術做宣傳引發爭議，2018年去世的卡魯納尼迪也出現在人工智慧生成的宣傳影片。（路透）

印度大選將登場，南部坦米爾那都省的各政黨正使用深偽技術做宣傳，以擬真方式複製名人的面孔和聲音，讓兩位過世的政治領袖似乎從墳墓中復活，在選前呼籲支持者團結。

印度當局和相關人士都警告，這些工具的宣傳散播對於印度選舉公正性構成危險且日益嚴重的威脅。

為期6周的馬拉松式印度大選將於4月19日展開，所謂的「幽靈現身」就是在影片中出現已故政治領袖，這已成為印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的一種流行競選手法。

女演員出身的印度政治人物賈雅拉莉妲（J. Jayalalithaa）於2016年去世，但她卻在一段語音訊息中現聲，這段訊息強烈批評坦米爾那都省的執政黨，該政黨曾由賈雅拉莉妲的宿敵卡魯納尼迪（M. Karunanidhi）領導。

卡魯納尼迪於2018年去世，但如今也出現在人工智慧生成的影片中，戴著他招牌黑色墨鏡，稱讚他的兒子、坦米爾那都現任省長史塔林（M. K. Stalin）。

位於清奈（Chennai）的Muonium公司製作了卡魯納尼迪的相關人工智慧影片，公司創辦人納亞蓋姆（Senthil Nayagam）說道，再運用「非常有魅力」的演說者提供了一種吸引群眾注意力的新方法。

跟傳統的競選造勢相比，讓已逝政治領袖復活也是一種划算的競選手段，舉辦傳統的競選造勢很費時，相關費用也很高昂。

印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），一直熱衷於先行在競選活動中採用新的科技手法。

2014年，也就是莫迪贏得政權的那一年，印度人民黨使用莫迪的3D投影，讓他以虛擬的方式出現在競選集會上，擴大了莫迪的造勢範圍。

但是，利用相關技術複製政治人物的聲音，並製作看似真實的影片，讓選民難以分辨真假，自然引發各界的憂心。

印度 人工智慧 馬拉松

上一則

連聽歌都要管 車臣共和國禁播節奏「太快或太慢」的音樂

下一則

以色列軍方：已完成對黎巴嫩北部邊境備戰

延伸閱讀

印度當局選前逮人 在野勢力團結對抗莫迪政府

印度當局選前逮人 在野勢力團結對抗莫迪政府
印度潑粉慶祝荷麗節 釀神廟火災14傷

印度潑粉慶祝荷麗節 釀神廟火災14傷
不滿華府評論反對黨領袖被捕 印度召見美國外交官

不滿華府評論反對黨領袖被捕 印度召見美國外交官
印度慶祝荷麗節 民眾潑粉釀神廟火災14人燒傷

印度慶祝荷麗節 民眾潑粉釀神廟火災14人燒傷

熱門新聞

來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
尚比亞卡富埃國家公園一頭公象衝旅行團車輛，導致團員之一的79歲美國遊客喪命。（擷自X@Collin Rugg）

尚比亞旅行團遭大象暴怒掀翻車 79歲美國遊客身亡

2024-04-04 10:15
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。（路透）

研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

2024-04-05 08:23
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，指揮官身分嚴格保密，但衛報5日揭露現任指揮官的姓名，並且描述了他是怎麼在網路上暴露身分。（照片翻攝：parstoday.ir）

用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

2024-04-06 06:15

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練