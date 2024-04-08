我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

8旅客跑私人團錯過集合時間 遭郵輪船長丟包非洲小島

編譯周辰陽
挪威郵輪旗下一艘郵輪的8名乘客宣稱，船長沒讓他們上船就離港，導致一行人被困在非洲島嶼。（取材自Ｘ平台）
挪威郵輪旗下一艘郵輪的8名乘客宣稱，船長沒讓他們上船就離港，導致一行人被困在非洲島嶼。（取材自Ｘ平台）

挪威郵輪（Norwegian Cruise）旗下一艘郵輪的8名乘客宣稱，船長沒讓他們上船就離港，導致一行人被困在非洲的一個島嶼上，除了身無分文，還有人無法服用重要的藥物。

紐約郵報報導，這8名乘客是6名美國人與2名澳洲人，包括一名孕婦、一名身障人士跟一名患有心臟病的長者。來自美國南卡萊納州的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦（Jay & Jill Campbell）告訴南卡州媒體WMBF，因為船長拒絕他們上船，導致8人滯留在非洲中部的聖多美島（São Tomé）。

不過，根據挪威郵輪發言人的說法，坎貝爾夫婦在內的遊客「自行或跟著私人團」留在島上，錯過了「全體上船時間」。發言人指出，「賓客有責任保證自己在公布的時間回船」，並指這個時間「透過船上的對講機、日常通信以及離船前夕張貼，進行了廣泛的宣達」。

坎貝爾夫婦承認，他們的島嶼之旅「出了問題」，導遊沒能及時帶他們回到郵輪。傑伊講述他們告訴導遊，「我們的時間變得非常短，他就說，『沒問題，我們不到一小時內就可以帶你們回來』」。旅行社後來聯繫了郵輪船長，告知他們會遲到。

當坎貝爾夫婦到達港口，郵輪仍然下錨，聖多美島的海岸防衛隊帶著他們上了一艘小艇開到郵輪，以便他們回到船上，但船長據稱拒絕讓他們登船。傑伊指出，「船長本來可以做出一個簡單的決定，讓其中一艘接駁船掉頭，接起我們，讓我們安全地走上船，然後繼續啟程」。他還說，郵輪隔天沒有要靠港口，只是要出海而已。

根據報導，坎貝爾夫婦等8人困在聖多美島上，身上沒有任何行李，包括錢、藥品跟必要的旅行證件。坎貝爾夫婦是唯一隨身帶著信用卡的人，不得不為大家支付超過5000美元的食物、衛生用品和飯店費用。

不過，挪威郵輪發言人最新的說明指出，他們要對在下一個可用停靠港重新上船的任何必要旅行費用自行負責。

根據報導，坎貝爾夫婦等一行人本來打算前往西非的甘比亞，在當地港口上船。他們後來花了15個小時，穿越6個國家，在復活節抵達了港口，卻發現郵輪因為低潮期而無法靠岸，郵輪近日預定停靠塞內加爾港口。但是，從傑伊向媒體描述的情況來看，仍無法保證屆時能夠順利登船。

來自美國南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。（取...
來自美國南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。（取材自臉書）

南卡 心臟病 澳洲

上一則

西班牙最貴「聖周」假期遊人如織 馬德里1晚106美元

下一則

蘇格蘭新法禁煽動跨性別仇恨 JK羅琳怒嗆「來抓我」

延伸閱讀

林柏宏紐約圓夢 最遠去過非洲

林柏宏紐約圓夢 最遠去過非洲
挪威國會遭炸彈威脅 鄰近區域交通暫時封鎖

挪威國會遭炸彈威脅 鄰近區域交通暫時封鎖
1年費用低於萬元 這對夫婦變賣家當住郵輪

1年費用低於萬元 這對夫婦變賣家當住郵輪
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體的離譜事故，機艙人員發現後立即通報，原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。圖為事故班機。(取自X)

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

2024-04-07 20:45
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相