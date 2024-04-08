我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

蘇格蘭新法禁煽動跨性別仇恨 JK羅琳怒嗆「來抓我」

綜合報導
蘇格蘭反仇恨犯罪新法將跨性別列入保護範圍，違反者最高可關7年，知名小說家JK羅琳嗆聲「來抓我吧！」（路透）
蘇格蘭反仇恨犯罪新法將跨性別列入保護範圍，違反者最高可關7年，知名小說家JK羅琳嗆聲「來抓我吧！」（路透）

蘇格蘭實施有爭議的新法，將煽動針對跨性別者等團體的仇恨視為犯罪，日前生效後受到批評，知名小說家JK羅琳（JK Rowling）也在社群媒體發文擁護「言論和信仰自由」。

綜合法媒與英國廣播公司（BBC）報導，蘇格蘭議員於2021年通過「仇恨犯罪與公共秩序（蘇格蘭）法」（Hate Crime and Public Order (Scotland) Act），但直到現在才實施，內容強化了現有仇恨犯罪法規，同時將前述行為新增為犯罪。依據新法，違法者最重可處以7年徒刑。

蘇格蘭政府表示，這是依據一項針對仇恨犯罪法律的獨立審查建議所採取的措施，確保這類保護「切合21世紀」。按照新法，受保障的範圍包括年齡、身心障礙、種族、宗教和性傾向，以及性別認同

但英國首相蘇納克（Rishi Sunak）說，沒人應該為了「陳述單純的生物學事實」而受懲罰。他告訴「每日電訊報」（Daily Telegraph）：「我們相信這個國家的言論自由，保守黨人會永遠保護它。」

JK羅琳反對多數性別認同運動，尤其是在蘇格蘭，她也基於言論自由和其他論據抨擊新法。

她在網路上發表長文說，新法很容易遭運動人士濫用，他們想讓那些敢直言取消女性單一性別空間很危險的人噤聲。

她寫道：「我現在不在國內，但如果我在這裡寫的東西達到新法條文的犯罪標準，我很期待回到蘇格蘭啟蒙運動發源地時被逮捕。」

JK羅琳說，新法對保護女性沒有半點額外作用，尤其蘇格蘭政府未將女性納入保護對象之一，儘管曾承諾未來立法解決仇視女性的問題。

她還寫道：「除非我們能將男人稱為男人，否則不可能準確描述或處理針對女人和女孩的暴力和性暴力現實，或解決當前對女人和女孩權利的攻擊。」

JK羅琳強調了數起犯罪案例，例如跨性別性侵犯布萊森（Isla Bryson）和米勒（Andrew Miller）。米勒2023年在蘇格蘭邊區（Scottish Borders）穿女裝誘拐並性侵一名小學女童。

蘇格蘭首席大臣尤沙夫（Humza Yousaf）則堅稱，新法將有助於保護相關族群不受「高漲」的仇恨所害。

仇恨犯罪 性別認同 跨性別

上一則

8旅客跑私人團錯過集合時間 遭郵輪船長丟包非洲小島

下一則

渡輪超載沉沒 莫三比克91死

延伸閱讀

店員收面額一元鈔票「序號太特別」 專家鑒定值2000元以上

店員收面額一元鈔票「序號太特別」 專家鑒定值2000元以上
美中副外長通話 坎伯提維持台海和平穩定

美中副外長通話 坎伯提維持台海和平穩定
世外小鎮畫家村——走訪巴比松

世外小鎮畫家村——走訪巴比松
加拿大擬將臨時居民減少20% 恐影響國際學生申請

加拿大擬將臨時居民減少20% 恐影響國際學生申請

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體的離譜事故，機艙人員發現後立即通報，原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。圖為事故班機。(取自X)

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

2024-04-07 20:45
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相