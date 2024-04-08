蘇格蘭新法禁煽動跨性別仇恨 JK羅琳怒嗆「來抓我」

蘇格蘭反仇恨犯罪新法將跨性別列入保護範圍，違反者最高可關7年，知名小說家JK羅琳嗆聲「來抓我吧！」（路透）

蘇格蘭實施有爭議的新法，將煽動針對跨性別 者等團體的仇恨視為犯罪，日前生效後受到批評，知名小說家JK羅琳（JK Rowling）也在社群媒體發文擁護「言論和信仰自由」。

綜合法媒與英國廣播公司（BBC）報導，蘇格蘭議員於2021年通過「仇恨犯罪 與公共秩序（蘇格蘭）法」（Hate Crime and Public Order (Scotland) Act），但直到現在才實施，內容強化了現有仇恨犯罪法規，同時將前述行為新增為犯罪。依據新法，違法者最重可處以7年徒刑。

蘇格蘭政府表示，這是依據一項針對仇恨犯罪法律的獨立審查建議所採取的措施，確保這類保護「切合21世紀」。按照新法，受保障的範圍包括年齡、身心障礙、種族、宗教和性傾向，以及性別認同 。

但英國首相蘇納克（Rishi Sunak）說，沒人應該為了「陳述單純的生物學事實」而受懲罰。他告訴「每日電訊報」（Daily Telegraph）：「我們相信這個國家的言論自由，保守黨人會永遠保護它。」

JK羅琳反對多數性別認同運動，尤其是在蘇格蘭，她也基於言論自由和其他論據抨擊新法。

她在網路上發表長文說，新法很容易遭運動人士濫用，他們想讓那些敢直言取消女性單一性別空間很危險的人噤聲。

她寫道：「我現在不在國內，但如果我在這裡寫的東西達到新法條文的犯罪標準，我很期待回到蘇格蘭啟蒙運動發源地時被逮捕。」

JK羅琳說，新法對保護女性沒有半點額外作用，尤其蘇格蘭政府未將女性納入保護對象之一，儘管曾承諾未來立法解決仇視女性的問題。

她還寫道：「除非我們能將男人稱為男人，否則不可能準確描述或處理針對女人和女孩的暴力和性暴力現實，或解決當前對女人和女孩權利的攻擊。」

JK羅琳強調了數起犯罪案例，例如跨性別性侵犯布萊森（Isla Bryson）和米勒（Andrew Miller）。米勒2023年在蘇格蘭邊區（Scottish Borders）穿女裝誘拐並性侵一名小學女童。

蘇格蘭首席大臣尤沙夫（Humza Yousaf）則堅稱，新法將有助於保護相關族群不受「高漲」的仇恨所害。