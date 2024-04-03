法國、巴西總統牽手 網笑:像婚照

法國總統馬克宏（右）與巴西總統魯拉（左）同遊時拉手，大秀「兄弟情」。（取材自Ｘ平台）

法國總統馬克宏 在巴西 訪問時，與巴西總統魯拉同遊時拉手大秀「兄弟情」（bromance），親密舉動讓網友在社群媒體開玩笑說，兩人簡直是在拍結婚照。

根據法新社報導，46歲的馬克宏（Emmanuel Macron）在巴西進行訪問的期間，與78歲的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）一同前往亞馬遜 雨林參觀，兩人被拍到面露微笑、熱絡靠在一起的畫面。

之後，巴西社群媒體用戶瘋傳許多馬克宏與魯拉的親密合照，還有經過剪輯的短片及詼諧的評論。

有一張照片是馬克宏與魯拉在一棵巨木下高舉手臂，然而經過修圖後，變成兩人抓著紅色心形氣球。

另一張照片則是他們乘船沿亞馬遜河航行時，兩人手牽手微笑遠眺地平線。

一名網友在社群媒體平台X上開玩笑說：「他們要在亞馬遜結婚，然後去巴黎度蜜月。」其他人也說，兩人這趟旅行拍攝的照片都可以製作成婚禮相簿了。

馬克宏與魯拉關係友好，顯示兩國走出過去馬克宏與巴西前右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）關係冷淡的陰霾。波索納洛在2019至2022年擔任總統。

馬克宏此行，與魯拉共同宣布一項對亞馬遜高達10億美元的綠色投資計畫。馬克宏訪問巴西的最後一站是首都巴西利亞（Brasilia），據了解，魯拉會在巴西利亞的總統府接待馬克宏。

法國與巴西各為全球第7、第9大經濟體，在中國及美國互相對立的地緣政治情境下，這兩國被視為扮演關鍵角色。