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印度潑粉慶祝荷麗節 釀神廟火災14傷

綜合報導
印度民眾在荷麗節（Holi）互潑彩粉狂歡，但造成一座神廟發生粉塵火災。（新華社）
印度民眾在荷麗節（Holi）互潑彩粉狂歡，但造成一座神廟發生粉塵火災。（新華社）

印度日前歡度荷麗節（Holi），民眾依習俗互潑彩粉狂歡，不料造成一座神廟發生粉塵火災，14人因此燒傷，其中13人是神職人員，印度總理莫迪對此表示「極度痛心」。

事件發生在馬德雅省（Madhya Pradesh）烏賈因市（Ujjain），位於首都德里西南方約720公里處。

當地官員表示，案發當天清晨5時50分左右，一座印度教神廟正在舉行祭拜儀式，結果有信徒向祭司潑灑彩粉，彩粉接觸到儀式用油燈上的火焰，引發火災，所幸廟方人員及時搬出滅火器，阻止火勢擴大。

事件造成14人受傷，包括13名祭司在內，其中9人傷勢較重，至少25%表皮被燒傷，已被送到鄰近城市的大醫院救治；傷者最年輕只有13歲，最年長者79歲。

馬德雅省長雅達夫（Mohan Yadav）在社群平台X發出他在醫院探視傷者的照片，並宣布提供每名傷者10萬盧比（約1200美元）的慰問金。

另一方面，印度總理莫迪也透過社群平台X，對此表示「極度痛心」，將對傷者提供一切可能的協助，也祝福他們早日康復。

印度民眾歡度荷麗節有互灑彩粉的習俗。專家每年都警告，彩粉多摻有化學物質，觸及皮膚或眼睛都可能危害健康，但較少人提醒彩粉引發火災的風險。

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