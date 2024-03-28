越南男子腹痛送醫 腸道中竟藏30公分活鰻 醫估從這裡鑽入

越南 一名男子因為肚子痛到醫院就醫，到醫院時甚至痛到連話都說不出口，醫師檢查後竟發現他肚子裡有一尾長30公分的活鰻魚。

聯合新聞網引述Odditycentral報導，一名34歲的男子日前因為腹部絞痛就醫，當時他被送到越南廣寧省的河區醫療中心，但肚子實在太痛，讓他連話都說不出來，於是醫師便先替他進行X光和超音波檢查。

醫師發現男子的腹部有異物，而且出現腸胃穿孔和腹膜炎的症狀，建議立刻手術取出異物。令人驚訝的是，男子腹中的異物竟是一條30公分長的活鰻魚，因為鰻魚在腸道中亂鑽亂咬，讓男子有部分腸道壞死，只能切除。

男子無法明確說明為什麼腹中會有一條活鰻魚。據報導，醫師說，詢問病人這條大鰻魚是如何進入腹部時，這名男子無法給出明確的答案。醫師推估，這條滑溜溜的「鰻魚」是從肛門爬到病人的結腸，進入體內及腹部咬穿腸道。不過，真正讓醫院工作人員震驚的是，這條鰻魚在男子體內中仍然活著。幸好手術十分順利，目前男子仍在醫院觀察。

去年中國也有一名男子在結腸發現60公分長的活蟲。一開始腸胃科醫師還以為男子的腸道有奇怪的白布條，沒想到「布條」開始蠕動，才發現這是一隻寄生蟲。原來男子愛吃生魚片，所以遭絛蟲寄生，後來手術取出。

國外也有許多異物塞入肛門的案例，據英國每日郵報報導，明尼蘇達州 立大學曼卡托分校的臨床心理學教授斯普蘭科（Eric Sprankle）日前出版新書「DIY：自慰奇妙而怪異的歷史與科學」，書中就提到一些被塞進肛門最奇怪的物品案例。例如2022年法國一名88歲男性前往土倫市（Toulon）一家醫院掛急診，因為他的肛門裡插入一枚大約20公分長、5公分寬的一戰砲彈。該名患者說，他在做園藝工作時滑倒，坐在這枚炸彈上，但美媒則稱他是為了尋求性快感。