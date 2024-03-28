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馬來西亞男童跳進魚缸游泳 父不阻止還拍片挨轟

綜合報導
大馬一名父親任由兒子跳進魚缸游泳，引來網友批評罔顧安全。（取材自TikTok）
大馬一名父親任由兒子跳進魚缸游泳，引來網友批評罔顧安全。（取材自TikTok）

馬來西亞一名父親日前分享短片，顯示他家中擺放巨型魚缸，居然任由兒子跳進魚缸游泳，更於片中標題寫道「孩子想在魚缸游泳，我只好順他的意」。片段引來不少網友批評他罔顧小孩安全，「孩子不是這樣寵的」、「要是摔下來或者魚缸破了，孩子就沒命了」。有網友表示，如果母親在場，相信絕對不會發生類似離譜事件。

香港01綜合馬來西亞媒體報導，當地有父親看顧孩子時，任由對方跳進家中魚缸游泳惹來批評。該父親最先於Tiktok帳號上傳片段，寫道「孩子想在魚缸游泳，我只好順他的意」。畫面可見他坐在飯廳一角，而其家中設有超巨型魚缸，缸裡分別飼養了不同品種的魚類。一名男童赤裸上身並穿泳褲，戴上泳鏡後跳進魚缸，和寵物魚一起游泳，亦曾嘗試「捕魚」，可惜未能成功。

雖然瘦削的身軀使男童能在缸裡自由游動，不過中途他曾多次站起身來，顯示水深及腰。魚缸裡的水亦明顯泛黃，衛生和安全問題惹來關注。可惜該父親不但沒有阻止男童危險舉動，反而只顧拿出手機拍下兒子暢泳一刻，受到不少網友譴責。

相關片段曝光後，引發不少批評，該父親已將片段刪除。不過仍被他人重新上傳至推特(Twitter)，許多網友紛紛斥責父親管教不力，「孩子不是這樣寵的，要告訴他哪些事可以，哪些事不行」、「魚缸不是給孩子玩的，更何況裡面有魚」、「沒看到有多愛護孩子，倒是看到虐待動物」、「要是摔下來或者魚缸破了，孩子就沒命了」、「魚缸的水夠乾淨嗎？」、「換成母親在場，絕對不可能發生這種事」；亦有留言反指批評者多事，「網路魔人不要一直教人家養小孩啦…又不是你家的缸」。

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