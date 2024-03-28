日本網紅長期酗酒 腹大如孕婦剩1年命 靠吃流質食物維生

長期酗酒的日本網紅Kimbae發布近照，可見他腹部腫起來像是孕婦的模樣，相當驚人。（取材自Ｘ平台）

長期酗酒的日本 網紅「Kimbae」（金バエ）在社交媒體X發勸世文。他稱，醫師說他只剩下一年壽命，更直言自己「已經做好死亡的準備」，勸大家不要像他一樣，落得如此下場。

香港 01報導，現年46歲的網紅Kimbae在35歲起酗酒，最高紀錄是一天喝九公升啤酒，而且連續七年酗酒，導致其肝功能出現問題。

他在2017年已因肝硬化、膽囊炎、糖尿病入院。他在2023年9月因胃部嚴重疼痛，送院後檢查到有腹水。醫師告訴他，即使停止喝酒，他也只剩下一年壽命。

Kimbae日前發布近照，可見他腹部腫起來像是孕婦的模樣，看起來相當驚人。他稱，已對死亡做好心理準備。他前一天晚上嚴重腹痛，嘔吐不止又大小便失禁。看護翌日早上看到，才幫他穿上紙尿褲。

Kimbae的病況現已十分嚴重，已無法進食固體食物，靠吃流質食物維生。因為只要一進食他就會想吐，因此他只能用塑膠小壺喝果汁。Kimbae還說，自己害怕去醫院，但也逼不得已要去治療。