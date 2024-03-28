我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

日本網紅長期酗酒 腹大如孕婦剩1年命 靠吃流質食物維生

綜合報導
長期酗酒的日本網紅Kimbae發布近照，可見他腹部腫起來像是孕婦的模樣，相當驚人。（取材自Ｘ平台）
長期酗酒的日本網紅Kimbae發布近照，可見他腹部腫起來像是孕婦的模樣，相當驚人。（取材自Ｘ平台）

長期酗酒的日本網紅「Kimbae」（金バエ）在社交媒體X發勸世文。他稱，醫師說他只剩下一年壽命，更直言自己「已經做好死亡的準備」，勸大家不要像他一樣，落得如此下場。

香港01報導，現年46歲的網紅Kimbae在35歲起酗酒，最高紀錄是一天喝九公升啤酒，而且連續七年酗酒，導致其肝功能出現問題。

他在2017年已因肝硬化、膽囊炎、糖尿病入院。他在2023年9月因胃部嚴重疼痛，送院後檢查到有腹水。醫師告訴他，即使停止喝酒，他也只剩下一年壽命。

Kimbae日前發布近照，可見他腹部腫起來像是孕婦的模樣，看起來相當驚人。他稱，已對死亡做好心理準備。他前一天晚上嚴重腹痛，嘔吐不止又大小便失禁。看護翌日早上看到，才幫他穿上紙尿褲。

Kimbae的病況現已十分嚴重，已無法進食固體食物，靠吃流質食物維生。因為只要一進食他就會想吐，因此他只能用塑膠小壺喝果汁。Kimbae還說，自己害怕去醫院，但也逼不得已要去治療。

照片曝光後，有人趁機譏諷他是酒鬼，活該身體變成這樣。除了不少人祈禱他康復外，也有人認為，Kimbae這些照片及文字是在警惕世人，也讓有喝酒習慣的網友決定開始戒酒。

日本網紅Kimbae因為長期酗酒，遭醫師宣告只剩一年可活，如今只能用塑膠小壺喝果...
日本網紅Kimbae因為長期酗酒，遭醫師宣告只剩一年可活，如今只能用塑膠小壺喝果汁。（取材自Ｘ平台）

香港 日本

上一則

紅麴保健食品吃不到3個月 男子腎功能惡化如80多歲老人

下一則

越南男子腹痛送醫 腸道中竟藏30公分活鰻 醫估從這裡鑽入

延伸閱讀

日本飯糰埋土1個月 鮭魚內餡長這樣 網驚呆

日本飯糰埋土1個月 鮭魚內餡長這樣 網驚呆
日本福岡養老院驚傳兇殺案 2老翁分別遭割喉、切腹亡

日本福岡養老院驚傳兇殺案 2老翁分別遭割喉、切腹亡
中國單身網紅來美求子 高學歷帥白男精子最搶手

中國單身網紅來美求子 高學歷帥白男精子最搶手
中國單身女網紅 瘋來美「取精」…去父留子 偏好混血娃

中國單身女網紅 瘋來美「取精」…去父留子 偏好混血娃

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
親近英國王室威廉夫婦的知情人士透露，凱特王妃確診罹癌後，威廉和凱特索性將「哈利問題」拋諸腦後，而且即便哈利5月返回英國，兩人也沒有意願和他和解。（路透）

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

2024-03-24 23:37

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅