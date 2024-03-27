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AI能預測死期？丹麥研究：準確率78%

綜合報導
人工智慧life2vec模型藉由分析約600萬名丹麥人的匿名數據，有可能預測人生各個階段；示意圖。(圖╱123RF)
人工智慧life2vec模型藉由分析約600萬名丹麥人的匿名數據，有可能預測人生各個階段；示意圖。(圖╱123RF)

丹麥研究人員運用人工智慧AI）和來自600萬名丹麥人的數據，以協助預測個人生命各個階段，一路到生命終點，希望喚起大眾對這種科技力量和危險的認識。

中央社引述法新社報導，life2vec的創造者想要探索，所謂深度學習計畫能夠發現並預測一系列健康或社會「生活大事」的模式和關係，絕對不是病態的迷戀。

丹麥科技大學教授萊曼（Sune Lehmann）是最近發表在「自然計算科學」（Nature Computational Science）期刊一項研究的作者之一。他表示：「這是一個預測人類生命的通用框架，只要有訓練數據就無所不可預測。」

對萊曼而言，有無限可能。他說：「可以預測健康狀況，所以可以預測生育能力或肥胖，或者也許可以預測誰會罹癌、誰不會；甚至也可以預測你會不會賺大錢。」

這種演算法運用與ChatGPT類似，但分析的是諸如出生、教育、社會福利或甚至工作安排等影響生命的變數。這個團隊正嘗試改造這項創新，讓語言處理的演算法能夠「根據詳細事件序列，探討人類生命發展和可預測性」。

萊曼說：「從某個角度而言，生命只是事件序列：出生、看兒科醫師、開始上學、遷移、結婚等等。」

life2vec模型以丹麥統計局蒐集的約600萬名丹麥人的匿名數據為本，藉由分析一系列事件，它有可能預測人生各個階段，直到吞下最後一口氣。

值得注意的是，這個演算法預測案例死亡的準確率達78%，預測某人會不會搬到其他城巿或國家的準確率為73%。不過這個工具若要用在學術研究之外，目前仍不成熟。

萊曼說：「截至目前，它只是一項研究計畫，我們正在探索可能如何、不可能如何。」他表示，團隊也想要探索長期結果，以及社會聯繫對生命和健康的影響。

福利 人工智慧 AI

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