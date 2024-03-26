13個「最佳養老地點」 3房山景公寓 最低只需月付300元

泰國清邁被雜誌「國際生活」評選為最佳養老地點之一。（路透）

隨著人類愈來愈長壽，如何規畫退休 生活至關重要。有雜誌近期整理了13個號稱「最佳養老地點」的城市，其中光是亞洲就有五個國家上榜，最低只需要每月支付300美元，即可享有一套可欣賞山海景的三房公寓，且生活成本對外國人來說十分友好，可說是「退休天堂」。

根據美國雜誌「國際生活」（International Living）調查，依照生活成本及品質、城市氛圍、氣候等條件，整理出一份最划算的退休地點清單，歐美城市包含哥倫比亞的亞美尼亞城（Armenia）、哥斯大黎加的阿雷納爾（Arenal），以及墨西哥克雷塔羅（Querétaro）、科蘇梅爾（Cozumel）和女人島（Isla Mujeres）、西班牙的阿利坎特（Alicante）及格拉納達（Granada）、法國的貝爾熱拉克（Bergerac）。

亞洲地區也有五城市上榜，分別為馬來西亞檳城（Penang）、泰國清邁（Chiang Mai）、柬埔寨金邊（Phnom Penh）、馬來西亞古晉（Kuching）、越南 會安（Hoi An）。專家評論指出，相對其他歐美國家，這五座東南亞 城市最大優勢在於，能以相對較低的生活成本取得高生活品質。

以住宿為例，人們每月最低花費300至380美元，便可享受擁有清邁山景或檳城海景、離市中心不遠的三房公寓；而在生活費方面，一個人每月落在300至500美元左右，若是夫妻結伴養老，不用1500美元就可以在當地過上舒適的中產階級生活。