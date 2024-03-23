日本飯糰埋土1個月 鮭魚內餡長這樣 網驚呆

YouTuber把飯糰埋進土裡1個月，實測結果驚人。（視頻截圖）

現代便利商店的食物，為了延長保存期限，可能會在裡頭添加一些化學物質。這些物質雖然可能有相當優異的防腐效果，但也可能存在著一些風險。有位日本 網友就透過一項實驗，見證到這類食品的防腐效果有多驚人。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，喜歡研究自然，擁有13.2萬訂閱者的日本YouTuber 「turikipp」分享一段影片。他因為不小心把一顆三角飯糰放到過期，為了防止飯糰發霉，並且讓其回歸自然資源，於是將這顆飯糰，埋進充滿微生物的土壤之中。

然而，在他一個月挖出飯糰後，發現米飯粒粒分明的形狀卻已經消失，變成了類似橡膠一樣的黏稠狀態，光用手幾乎無法將之扳成兩半。而飯糰裡頭的鮭魚內餡，更是如同剛買一樣完好如初，沒有變質、受潮或被微生物分解的跡象，他懷疑是因為防腐劑的關係。由於還沒有觀察到明顯的分解現象，於是又把飯糰埋了回去，讓他必須繼續將飯糰掩埋做觀察，打算繼續下一階段實驗。