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日本飯糰埋土1個月 鮭魚內餡長這樣 網驚呆

聯合新聞網
YouTuber把飯糰埋進土裡1個月，實測結果驚人。（視頻截圖）
YouTuber把飯糰埋進土裡1個月，實測結果驚人。（視頻截圖）

現代便利商店的食物，為了延長保存期限，可能會在裡頭添加一些化學物質。這些物質雖然可能有相當優異的防腐效果，但也可能存在著一些風險。有位日本網友就透過一項實驗，見證到這類食品的防腐效果有多驚人。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，喜歡研究自然，擁有13.2萬訂閱者的日本YouTuber「turikipp」分享一段影片。他因為不小心把一顆三角飯糰放到過期，為了防止飯糰發霉，並且讓其回歸自然資源，於是將這顆飯糰，埋進充滿微生物的土壤之中。

然而，在他一個月挖出飯糰後，發現米飯粒粒分明的形狀卻已經消失，變成了類似橡膠一樣的黏稠狀態，光用手幾乎無法將之扳成兩半。而飯糰裡頭的鮭魚內餡，更是如同剛買一樣完好如初，沒有變質、受潮或被微生物分解的跡象，他懷疑是因為防腐劑的關係。由於還沒有觀察到明顯的分解現象，於是又把飯糰埋了回去，讓他必須繼續將飯糰掩埋做觀察，打算繼續下一階段實驗。

許多網友紛紛表示「好有趣的實驗」、「竟然一個月都沒辦法被分解」、「微生物：我故意留下來當成緊急儲糧」、「不過便利商店的飯糰，特別是米的部分，照理講應該沒什麼防腐劑才對」、「或許不是防腐劑，而是被鹽分影響了」、「影片最後登場的『微生物』好可愛喔」、「下次想看看家裡自己做的飯糰和便利商店飯糰的比較」。也有網友提醒，其實食物的「賞味期限」不等於「消費期限」，下次食物過期之後可以先查看是否還能食用。

日本YouTuber實驗將飯糰埋進土裡一個月會怎樣，結果發現內餡竟然完好如初。（...
日本YouTuber實驗將飯糰埋進土裡一個月會怎樣，結果發現內餡竟然完好如初。（視頻截圖）

日本 YouTuber

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