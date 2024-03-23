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老兵遺物見沖繩22件古文物 美歸還日

綜合報導
在太平洋戰爭末期沖繩戰役中遺失的琉球國王肖像畫「御後繪」，已在美國尋獲並歸還日本沖繩縣府。（美聯社）
在太平洋戰爭末期沖繩戰役中遺失的琉球國王肖像畫「御後繪」，已在美國尋獲並歸還日本沖繩縣府。（美聯社）

二戰沖繩戰役結束將近80年後，被掠奪的22件珍貴歷史文物總算重歸故里。麻州一名二戰老兵遺物驚現數世紀之久的肖像畫、瓷器和古地圖，美國聯邦調查局（FBI）調查後證實是美軍二戰時掠奪自沖繩的文物，並宣布正式歸還日本政府。

英國衛報報導，麻州一戶人家整理閣樓發現已逝父親的遺物中有數十件古物，FBI獲報後進行長時間調查，透過其中一封打字信確認這批文物是在二戰結束前幾天被掠奪，包含6卷18世紀和19世紀的卷軸畫、19世紀沖繩手繪地圖以及各式各樣的陶瓷用品。

FBI表示，雖然遺物主人是二戰士兵，但是沒有在太平洋戰區服役過。

FBI波士頓分局藝術犯罪領域協調員凱莉（Geoffrey Kelly）透露，「有一些卷軸、瓷器和古地圖，外觀相當古老且非常寶貴。經過研究調查後，當局確定這些卷軸大約在20年前就被登錄在FBI國家被盜藝術品資料庫（National Stolen Art File）。」

FBI證實文物大有來頭以後將其送往史密森學會的國家亞洲藝術博物館，這些卷軸首度在博物館亮相，展現「以鮮豔的紅色、金色和藍色描摹的沖繩皇室肖像」。

凱莉驚嘆，「畫卷展開時令人十分激動，讓很多人見證歷史，見證長時間不見天日的文物」，「一個國家的文化認同其實可以透過文物和歷史來概括。一旦被掠奪，無異於掠奪他人的歷史，消滅他人的過去勢必會消滅文化。」

日本沖繩縣政府日前表示，被認為在太平洋戰爭末期沖繩戰役中遺失的琉球國王肖像畫「御後繪」，已在美國尋獲並歸還縣府。這是第二次世界大戰後首度確認有「御後繪」實體畫作。

日本朝日新聞及讀賣新聞報導，「御後繪」是代表琉球王國的珍貴文化遺產，研判將成為研究美術史及文化史的重要線索。專家認為，這次歸還沖繩縣的文物，「是可與國寶匹敵、具極高價值的資料」。

美方歸還沖繩縣政府的「御後繪」共有6幅，其中2幅分別描繪琉球王國第二尚氏王朝第13位國王尚敬王（1713年到1751年在位）及第18位國王尚育王（1835年到1847年在位）。

日本目前雖然留有大正時代拍攝的「御後繪」黑白照片，但這次是首度可以確認實際作品的色彩。

「御後繪」是由琉球王國畫師所繪，在長寬都超過150公分的畫作中央，為展現國王權威會把國王畫得特別大，一旁的臣子則畫得相對較小，是其繪畫特色之一。

沖繩縣政府認為「御後繪」等文物很可能被人趁著沖繩戰役混亂期間帶離沖繩，因此在2001年申請將文物登記於美國聯邦調查局（FBI）的盜竊美術品名單上。

到了2023年，沖繩縣政府透過日本外務省接獲找到包括「御後繪」在內22件文物的聯繫消息，再藉由高解析度照片進行確認，最後在今年3月14日實現文物返還。

沖繩縣知事玉城鄧尼日前於記者會上說，非常高興能真實感受到琉球王國時代的沖繩瑰寶回歸。沖繩縣政府接下來將在詳細了解文物損傷狀況的同時，檢討是否對外公開展示。

FBI 日本 麻州

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