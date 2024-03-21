我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

推動電動車 拜登政府祭出汽車排廢最嚴標準

以為是糖果…日本老翁吞下洗衣球 喉嚨像被火燒劇痛 不幸喪命

（聯合新聞網）
日本近來發生不少誤食洗衣球案例，最嚴重者甚至因而喪命；示意圖。（圖／123RF）
日本近來發生不少誤食洗衣球案例，最嚴重者甚至因而喪命；示意圖。（圖／123RF）

現在要洗衣服，除了洗衣粉、洗衣精以外，還多了洗衣球的選擇。一顆濃縮的洗衣球，往往就能洗滌好幾件衣物，使用上非常方便。不過，由於洗衣球外觀有如糖果等零食，近來在日本，就發生多起誤食洗衣球事件，甚至還有人因此喪命。

日本媒體報導，近幾年來不時發生洗衣球造成的意外案例，包括幼兒不小心打開洗衣球並舔食，或是弄破洗衣球，被噴出來的液體傷到眼睛等等。除了幼兒之外，也有高齡者誤把洗衣球當作糖果，誤食送醫的案例。

2021年，一名在養老院的80多歲男性，因為勿吞了洗衣球送醫急救。男子表示喉嚨像是燃燒般地疼痛，連水都沒辦法喝，被診斷肺部吸入了有毒物質，得了「化學性肺炎」。即便經過搶救，仍不幸在3天後病逝。

埼玉醫科大学醫院醫師喜屋武玲子指出，洗衣球裡頭包括表面活性劑在內，還參雜了柔軟劑、漂白水等物質，都可能對人體造成傷害。如果不慎放入口中，不能用漱口的方式清洗，否則可能產生更多氣泡，應該用嘴巴含著水再吐出，如果已經吞下或發生嚴重不適，需要儘速就醫。平時後務必養成洗衣球使用完後，好好封緊包裝的習慣，並放到小孩子不容易拿到的地方，以防意外發生。

日本 養老院

上一則

越南國會確認武文賞辭職 武氏映春暫代國家主席

延伸閱讀

日本佚失琉球國王肖像畫 美國尋獲歸還沖繩縣府

日本佚失琉球國王肖像畫 美國尋獲歸還沖繩縣府
福原愛突和解江宏傑「真實內幕」曝光：2大關鍵原因

福原愛突和解江宏傑「真實內幕」曝光：2大關鍵原因
麥當勞全球大當機 「無關資安」 日本3000門市受影響

麥當勞全球大當機 「無關資安」 日本3000門市受影響
春鬥加薪 日本負利率結束在望

春鬥加薪 日本負利率結束在望

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

2024-03-15 20:54
越南首都河內市本月3日受空氣污染景色迷濛。（中央社）

全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重

2024-03-19 18:48

超人氣

更多 >
華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋