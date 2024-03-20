我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

波蘭男偷馬想藏三樓公寓 帶牠爬一半…被鄰居發現報警

綜合報導
波蘭男子偷走一匹母馬，並想把馬牽上三樓自家藏匿，爬樓梯時被鄰居發現。（視頻截圖）
波蘭男子偷走一匹母馬，並想把馬牽上三樓自家藏匿，爬樓梯時被鄰居發現。（視頻截圖）

波蘭日前發生一起誇張的竊案，一名男子偷走一匹母馬，還異想天開地想要把母馬牽到位於公寓三樓的自家藏匿，不過在爬樓梯的過程被鄰居發現，鄰居隨即報警將他舉報。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在波蘭的韋伊海羅沃縣（Wejherowo），警方接到電話，有民眾報案表示自家樓梯間有人要把馬牽到樓上，請員警到場查看，警方還一度以為是接到惡作劇電話。

警方派人到現場查看，發現鄰居正在和這名竊賊爭執。

偷馬的是一名19歲的男子，他以為自己可以將馬帶到三樓，藏在公寓自家中，卻沒想到馬匹會引來鄰居關注。

韋伊海羅沃縣警察局發言人波特里庫斯（Anetta Potrykus）表示，這匹馬的價格約為1萬5000波蘭茲羅提（約3795美元），警方已經將馬帶回主人身邊，而偷竊的19歲男子則因違反竊盜罪，將面臨5年有期徒刑。

據動保組織「動物福利研究所」（Animal Welfare Institute）指出，每年有數百至數千匹馬遭竊，這些馬通常會被非法買賣到屠宰場，在短時間內被宰殺食用。

福利

上一則

「人人平等」 札幌高院判禁止同婚「違憲」成日本首例

下一則

中國百隻哈士奇商場「越獄」 訓犬師：不聽話的扣雞腿

延伸閱讀

中國駐聯副代表耿爽：中方願為俄烏雙方進行談判提供必要條件

中國駐聯副代表耿爽：中方願為俄烏雙方進行談判提供必要條件
德法波三國首腦柏林會晤 軍援烏克蘭達成一致

德法波三國首腦柏林會晤 軍援烏克蘭達成一致
波蘭投票通過 暫停參加「歐洲常規武裝力量條約」

波蘭投票通過 暫停參加「歐洲常規武裝力量條約」
防禦中俄太空戰 日、韓加入北約國家 參與法國2024年太空演習

防禦中俄太空戰 日、韓加入北約國家 參與法國2024年太空演習

熱門新聞

威廉王子、凱特王妃。（路透）

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

2024-03-16 11:26
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。（美聯社）

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

2024-03-14 22:30
英國凱特王妃1月接受腹部動手術至今沒有公開露面，健康狀況亮紅燈的揣測甚囂塵上，母親節合照被抓包修圖而且疑似沒戴婚戒，引發網民瘋傳她和威廉王子的婚姻「搖搖欲墜」。（美聯社）

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

2024-03-16 22:11
印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

2024-03-15 20:54
威廉王子雖然身為王儲，但凱特王妃受英國人民愛戴的程度，甚至超過丈夫。(美聯社)

凱特王妃人氣高「甚於威廉」 英王室無出其右

2024-03-15 21:00

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高