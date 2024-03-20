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「人人平等」 札幌高院判禁止同婚「違憲」成日本首例

綜合報導
札幌高等法院認定不承認同性婚姻屬於「違憲」，成為日本高院第一例違憲判決。（美聯社）
札幌高等法院認定不承認同性婚姻屬於「違憲」，成為日本高院第一例違憲判決。（美聯社）

日本札幌高等法院日前認定民法與戶籍法等不承認同性婚姻屬於「違憲」，成為日本高院第一例違憲判決，但駁回損害賠償請求。

中央社引述日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，住在北海道的三對同性伴侶，主張民法與戶籍法不承認同婚等規定，違反憲法第14條「法律之下人人平等」原則與憲法第24條保障「婚姻自由」等，向國家提出每人100萬日圓（約6710美元）的損害賠償訴訟。

札幌地方法院2021年一審判決認定性傾向無法依照人的意志變更或選擇，政府不承認同性婚姻，是違反憲法第14條法律之下人人平等的原則；只是國會難以立即認知到這是違憲，對於原告指控國會未訂定承認同性婚的法律是違法與不作為，則予以駁回。

後來原告上訴至札幌高院，並在二審提出「民法等規定的合理性值得懷疑顯而易見」等主張；日本政府則提出「憲法是以異性結婚為前提」等主張。

札幌高院的審判長齋藤清文在判決中認定「憲法保障同性婚姻，現行制度屬於違憲」，不過認為，不能說國會未修法為違法，因此駁回損害賠償請求。

日本全國有五處地方法院先後審理主張現行法律不允許同性婚姻屬於違憲的訴訟，包含東京地方法院做出的「違憲狀態」判決在內，地方法院出爐的六例結果分別有三例「違憲狀態」、兩例違憲與一例合憲。

需要注意的是，違憲狀態與違憲不同，定義為「現存法律及制度屬於違背憲法主旨的狀態」。

支持同婚人士撐彩紅傘。（歐新社）
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