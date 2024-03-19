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泰勒絲拯救黑膠唱片 銷量反超CD、英再列通膨指標

綜合報導
泰勒絲去年重新錄製的專輯「1989」銷售數字可觀。（取材自Instagram）
泰勒絲去年重新錄製的專輯「1989」銷售數字可觀。（取材自Instagram）

現今最有影響力的歌手之一的泰勒絲（Taylor Swift），目前正在進行的世界巡迴演唱會「The Eras Tour」。她的熱度也連帶影響了黑膠唱片的銷售量，讓英國在32年後，再度將黑膠唱片列入「通膨計算項目」。

彭博社報導，英國國家統計局（ONS）已經宣布，黑膠唱片已經成為統計局追蹤通貨膨脹的「一籃子」指標性商品之一，是1992年之後首度重新把黑膠唱片納入。反映消費習慣的改動也不只黑膠唱片，這次的更動把氣炸鍋、向日葵和南瓜子以及無麩質麵包等16種商品納入，剔除掉沙發床、洗手乳以及烤全雞等15種商品。

英國國家統計局每年都會進行檢討，追蹤計算消費物價的指標商品應該包括哪些東西。

1992年之後黑膠唱片退出計算通膨的基準，是因為當時新的CD唱片已經取代黑膠唱片，成為音樂銷售主力。如今恍如時光倒轉，黑膠唱片銷售量在英國已經超越CD，反成為實體音樂銷售的主力。

根據英國唱片業協會（BPI）統計，去年英國黑膠唱片銷量達610萬張，是自1990年以來最高的銷售紀錄，而泰勒絲的於去年重新錄製的專輯「1989」更是占了大部分的銷售量。

另據統計，泰勒絲去年在美國總共銷售出348.4萬張黑膠唱片，也是泰勒絲連續3年拿下最暢銷黑膠的排行，換句話說，2023年美國每賣出15張黑膠唱片，就有1張是泰勒絲的，拯救了美國黑膠銷售量。

泰勒絲 通貨膨脹

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