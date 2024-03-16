日本麥當勞賣薯條味香水？網友期待「一噴就餓」

日本麥當勞日前在社交媒體X發文，似乎暗示打算推出「薯條味」的香水。（圖／擷取自X）

日本 J-CAST新聞網報導，日本麥當勞 日前在社交媒體X發文，似乎暗示打算推出「薯條味」的香水，驚人新品在社群網站 吸引2千多萬次瀏覽，更有網友笑喊「噴了就餓了」。

這個消息引起許多網友震驚，紛紛留言表示，「愚人節還沒到吧」。

據日媒《J-CAST NEWS》報導，事實上，日本麥當勞解釋，這張照片是為了日本前些日子推出的搖搖薯條所製作的宣傳圖，「薯條香水」並不是實際販售的商品。

宣傳照片中可以有「搖搖薯條」的文字，可看到一名女子手拿著一瓶淡黃色的香水，瓶身上印著「麥當勞薯條盒」的模樣，瓶身模仿麥當勞薯條的紅色包裝，宣傳照左下方則標註著「梅子海苔鹽」及「大蒜黑胡椒美乃滋」兩種香味。

日本麥當勞更在貼文中寫下，「我們試著製作了有薯條香氣的香水？請在重要約會的日子使用吧」。

日本網友留言表示，「想嚐嚐」、「真想讓他們賣看看」、「愚人節還沒到吧」、「愚人節還早喔」、「同事噴了後，當他在我身邊時，我就覺得餓了」，但也有人表示「想聞聞看」。

不過，其實圖片有註明「圖片僅是想像，並非實際製造販售的商品」。日本麥當勞也在日前宣傳春季推出的搖搖薯條口味，正好就是「梅子海苔鹽」和「蒜味黑胡椒美乃滋」。