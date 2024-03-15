用盡最後力氣十指緊扣…癌末男偕孕妻 做「手模」當遺物
新加坡一名男子2023年初罹患肝癌，發現時已經是末期，但他最放不下的就是有孕在身的妻子以及未出世的兒子。這位準爸爸用盡最後的力氣，與妻子在今年情人節一起做了「手模」，當作給妻子與兒子的禮物，他並在完成作品隔日病逝。
香港01報導，新加坡阿西西臨終關懷中心（Assisi Hospice）在臉書講述這個故事。44歲的姚姓男子去年2月腹部持續疼痛，前往求醫，被診斷出患有肝癌；由於腫瘤太大，沒有任何治療方法，姚男被建議接受臨終關懷。
當時姚太太已懷了兒子，姚男想在離世前為妻兒做些事情留作紀念，阿西西臨終關懷中心的藝術治療師建議他製作手模，好讓孩子出生後能握住。姚太太說「雖然丈夫已經非常虛弱，但他還是堅持下來，甚至還拉著我的手做手模」。手模造型是兩人十指緊扣。
阿西西臨終關懷中心的臉書貼文指出，姚男病情迅速惡化，在手模完成後隔天病逝。姚太太表示「手模看起來很真實，可以看到丈夫手上的紋路，當我想念他時，我就會看看他的照片，還有我們做的手模」。
這則貼文讓人感動不已，網友紛紛留言，「希望姚太和兒子都會堅強」、「美麗動人的愛情故事，請安息」。
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