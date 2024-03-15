我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

用盡最後力氣十指緊扣…癌末男偕孕妻 做「手模」當遺物

綜合報導
新加坡一名罹癌準爸爸病情迅速惡化，在手模完成後翌日病逝，妻子表示「每當想念丈夫時，就會看看我們做的手模」。（取材自臉書）
新加坡一名罹癌準爸爸病情迅速惡化，在手模完成後翌日病逝，妻子表示「每當想念丈夫時，就會看看我們做的手模」。（取材自臉書）

新加坡一名男子2023年初罹患肝癌，發現時已經是末期，但他最放不下的就是有孕在身的妻子以及未出世的兒子。這位準爸爸用盡最後的力氣，與妻子在今年情人節一起做了「手模」，當作給妻子與兒子的禮物，他並在完成作品隔日病逝。

香港01報導，新加坡阿西西臨終關懷中心（Assisi Hospice）在臉書講述這個故事。44歲的姚姓男子去年2月腹部持續疼痛，前往求醫，被診斷出患有肝癌；由於腫瘤太大，沒有任何治療方法，姚男被建議接受臨終關懷。

當時姚太太已懷了兒子，姚男想在離世前為妻兒做些事情留作紀念，阿西西臨終關懷中心的藝術治療師建議他製作手模，好讓孩子出生後能握住。姚太太說「雖然丈夫已經非常虛弱，但他還是堅持下來，甚至還拉著我的手做手模」。手模造型是兩人十指緊扣。

阿西西臨終關懷中心的臉書貼文指出，姚男病情迅速惡化，在手模完成後隔天病逝。姚太太表示「手模看起來很真實，可以看到丈夫手上的紋路，當我想念他時，我就會看看他的照片，還有我們做的手模」。

這則貼文讓人感動不已，網友紛紛留言，「希望姚太和兒子都會堅強」、「美麗動人的愛情故事，請安息」。

新加坡一名罹癌準爸爸（左）在臨終前想送孩子唯一禮物，他用盡力氣製手模，作品完成後...
新加坡一名罹癌準爸爸（左）在臨終前想送孩子唯一禮物，他用盡力氣製手模，作品完成後隔天病逝。（取材自臉書）

新加坡 臉書 腫瘤

上一則

日自衛隊直升機疑墜落山區 傷亡不明、警消搜索中

下一則

餐廳用餐坐戶外要加收「陽光費」 在地人氣罵：太離譜

延伸閱讀

馬克宏首表態支持「協助死亡」法案 盼5月擬定草案交付國會

馬克宏首表態支持「協助死亡」法案 盼5月擬定草案交付國會
籃球／恭喜 林書豪將當爸爸了 攜孕妻挑戰東超冠軍

籃球／恭喜 林書豪將當爸爸了 攜孕妻挑戰東超冠軍
肝癌華男再獲捐千元 今返鄉就醫

肝癌華男再獲捐千元 今返鄉就醫
甘肅男帶偏癱妻跑車4年 以車為家 她走了…他收拾遺物淚崩

甘肅男帶偏癱妻跑車4年 以車為家 她走了…他收拾遺物淚崩

熱門新聞

印度億萬富豪、亞洲首富安巴尼近日奢豪娶媳，妻子身上配戴的祖母綠項鍊超吸睛，據悉價值超過6000萬美元。（取自Instagram）

亞洲首富奢華娶媳 夫人身上這條項鍊要價6000萬美元

2024-03-08 22:51
皇室專家認為，哈利（中左）淪為梅根（中右）的配角，一如過去只能陪襯兄長。（路透資料照片）

梅根、哈利分道揚鑣？她被猜測因為他這個行為而惱怒

2024-03-08 08:56
馬來西亞峇迪航空（Batik Air）一對正副機長，今年1月某次執勤時竟幾乎同時睡著近半小時，所幸未發生憾事。示意圖。（路透）

正副機師竟同時睡著 飛機近半小時無人駕駛越飛越偏

2024-03-08 20:24
顧客吃下口氣清新錠以後，全都開始作嘔甚至吐血。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

餐廳送上「口氣清新錠」...顧客食用後當場吐血 醫揭真相

2024-03-08 20:25
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。（路透）

家庭照被指變造遭通訊社下架 凱特王妃道歉承認修圖

2024-03-11 12:12
美軍一艘飛彈驅逐艦，今天以補給等理由停在日本沖繩縣的石垣港外海，不過遭到全日本港灣勞動組合沖繩支部反對圖為資料照片，美國第七艦隊驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大護衛艦通過台灣海峽。（路透）

首度進入沖繩縣 美軍飛彈驅逐艦停靠日本石垣港…港勞工全面罷工

2024-03-11 19:10

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全