京都藝伎遭跟拍、神社被闖 祇園將禁遊客進入私人小巷

日本京都祇園為解決旅遊亂象，將自4月起禁止觀光客進入私人小巷。（路透）

日本各地政府正試圖著手處理旅遊業急遽成長衍生的各種亂象，如山梨縣議會日前一致決議，7月1日開始針對使用富士山的登山客徵收2000日圓(約13.5美元)費用。京都最熱門觀光 景點之一的祇園近日則決定，將禁止遊客進入風景如畫的私人小巷。

英國衛報報導，京都居民一直在努力調和觀光客數量恢復到新冠疫情 前程度帶來的財政刺激，以及人滿為患和遊客惡劣行為事件。祇園因為可見到藝伎跟舞伎走在前往茶屋晚宴表演的路上，經常成為拿著智慧手機狂拍的遊客目標。

報導指出，有些遊客無視要求保持距離跟不要碰觸和服的標語，也有居民抱怨有人擅闖神社與私人住宅等。居民代表2023年12月就向京都市長門川大作陳情，敦促針對不守規矩的遊客採取對策，強調「祇園是生活場所，不是主題樂園 」。

京都市官員表示，禁止進入祇園狹窄私人街道的規定將於4月生效，主要通道「花見小路」則將維持向遊客開放。

儘管目前並不清楚將如何執行限制令，但祇園町南側地區社區總體營造協議會代表幹事太田磯一抱怨，有些遊客發現藝伎走在有些僅兩公尺寬的狹窄街道時，表現得就像是業餘狗仔隊。他表示，「我們不想要這樣做，但沒別的辦法了」，並指將會豎立告示，提醒遊客注意新措施。

衛報指出，祇園先前嘗試鼓勵觀光客不要接近藝伎，包括豎立告示，並對未經同意攝影處以最高1萬日圓罰金，但都未能遏止遊客拍攝藝伎跟舞伎照片的決心。