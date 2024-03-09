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馬奎斯逝世10年 遺稿「八月見」發行

綜合報導
已故諾貝爾文學獎得主、哥倫比亞作家馬奎斯。圖為他2014年的照片。（美聯社資料照片）
已故諾貝爾文學獎得主、哥倫比亞作家馬奎斯。圖為他2014年的照片。（美聯社資料照片）

已故諾貝爾文學獎得主、哥倫比亞作家馬奎斯（Gabriel Garcia Marquez）生前最後一部小說遺稿《八月見》（En Agosto Nos Vemos），於6日、馬奎斯97歲冥誕之日全球同步上市，台灣繁體中文版將由皇冠文化發行。

據中央社報導，根據皇冠文化新聞稿，《八月見》是馬奎斯生前最後一部小說遺稿，曾一度被作家本人捨棄，最後在他逝世10周年（今年）面世，本書是對女權與自由的讚歌，也是馬奎斯以「愛情」作為畢生創作主題的完美句點。

馬奎斯晚年飽受失智之苦，失智不僅剝奪其孜孜不倦的創作機會，更令他身心俱疲。《八月見》是他傾盡最後力氣的生涯創作結晶，但他因自我要求而曾說：「這本書端不上檯面。」

不過在他逝世近十年後，他的兒子再次審閱本書，發現其中精采絕倫之處，完美表現馬奎斯的創作能力、身而為人的體悟，以及對人生逆境，尤其是對愛情的感觸，覺得是一部珍貴作品，不能被隱藏起來。

馬奎斯生前最後一部小說遺稿《八月見》，將在逝世十周年時面世。（取材自皇冠文化）
馬奎斯生前最後一部小說遺稿《八月見》，將在逝世十周年時面世。（取材自皇冠文化）

《八月見》描寫已婚婦人安娜每年8月都會來到母親安葬的小島上祭拜，每次拜訪小島那幾日，都會與露水情人共度春宵。在一次又一次的獵豔中，安娜不禁回看自己：看似人人稱羨的婚姻生活，實則夫妻倆各自暗藏密戀，無法坦誠相對的尷尬日常。

對安娜而言，婚姻中的孤獨，以及自己也摸不透的深層慾望，不斷交錯衝擊著原本平靜如水的生活，只要8月一到，蠢動的靈魂便又開始在她的耳邊呢喃。

但現實中的馬奎斯與妻子梅西迪絲鶼鰈情深，巧合的是在他2014年過世時，梅西迪絲承諾《八月見》，並在馬奎斯過世六年後的8月過世。

梅西 諾貝爾

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