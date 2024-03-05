門票逾44美元 蘇格蘭「旺卡」體驗展太簡陋 遊客怒報警

蘇格蘭格拉斯哥一場電影「旺卡」啟發的「沉浸式活動」開幕，家長購票對品質不滿，氣到叫警察來處理，更上網怒斥奸商。（取材自Ｘ平台）

蘇格蘭格拉斯哥日前有一場電影「旺卡」啟發的「沉浸式活動」登場，業者保證遊客將度過「夢想栩栩如生」的「迷人」一天，但家長來到會場後，對於品質大為不滿，甚至氣到直接叫警察來處理。

天空新聞台與蘇格蘭STV報導，這場活動名為「威利的巧克力體驗」（Willy’s Chocolate Experience），由沉浸式活動公司「光明會之家」（House of Illuminati）舉辦，入場費為35英鎊（約44.2美元），承諾打造一個施了魔法的庭園，有著「巨大的糖果、充滿生氣勃勃的花朵、外觀神秘的雕塑和魔幻的驚喜」，以及「迷人的角色唱著原創朗朗上口歌曲」的現場表演等等，將提供「純粹想像跟驚奇」的一天。

然而，當購票的家長們帶著一家大小抵達會場時，卻只見到了一個稀疏地裝飾著塑膠道具的房間、一座小型的充氣城堡與釘在牆壁上的布景，小朋友最後只拿到一包糖果與一根小棒棒糖。遊客辛克萊告訴華盛頓郵報 ，最糟糕的是「沒有巧克力」。

整場活動開幕不過幾個小時，主辦單位就因為遊客的憤怒情緒而匆匆宣布取消。蘇格蘭警局證實接獲民眾檢舉，隨後派出員警到會場處理。提供場地的Box Hub表示，「光明會之家」對此要「完全」負責，並稱展覽「極度乏善可陳」。華郵 指出，演員拿到的劇本與活動海報，似乎都是用人工智慧（AI）生成。

有家長事後上「光明會之家」臉書 粉專發文，痛批「真是場絕對的鬧劇」，兩個小孩很難過，並怒斥「奸商」。另一位家長則說，「可怕的經歷，我家小孩今天被毀了」。有網友指出，整場活動沒有通知後來的客人就逕自取消。一名網友留言表示，「為了這個活動而跋涉100多英里，沒有事先警告取消了，你也該把我的火車票錢還來」。

「光明會之家」發出聲明，向遊客們致歉，稱因為供應商「最後關頭沒讓他們滿意」而理應取消活動」，又指展覽「並未按計畫成型」，並證實民眾將獲的全額退費，但可能需要常達十天。