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丹麥火車行動7-Eleven 背咖啡桶兜售 網驚：可給1台推車嗎

聯合新聞網
丹麥火車上的「行動7-Eleven」辛苦販售商品。（取材自X平台）
丹麥火車上的「行動7-Eleven」辛苦販售商品。（取材自X平台）

一名網友在個人臉書「在童話王國丹麥的視窗」，分享多張在丹麥長途火車上的情景：一名行動超商7-Eleven店員正在販售咖啡和其他零食。此情此景讓他感嘆，原本已覺得台灣7-Eleven員工「很辛苦、很萬能」，但見到這名在丹麥哥本哈根、火車上的行動7-Eleven店員，必須背著咖啡桶泡咖啡兼販賣零食，讓他由衷呼籲網友：「真的不要再當奧客，體諒一下大家工作的辛勞吧！」

原PO貼出三張友人在丹麥長途火車上看見的行動7-Eleven店員照片，照片中只見一名婦人背著一個標誌為7-Eleven logo的梯形咖啡筒，邊準備為客人泡咖啡，還得兼賣前方扣在身上的零食。讓原PO感嘆：「原本已經覺得台灣的7-Eleven店員很辛苦，但也算幸福的了」，「什麼都要賣，什麼都要服務，什麼都不奇怪」。

他看了友人傳來的照片，畫面中推估這名7-Eleven店員可能有6旬的年紀，在從哥本哈根到丹麥第二大城歐湖司、長達三小時的長途火車上，她背著咖啡桶「邊賣東西還要邊弄咖啡」，就這樣來來回回不斷地穿梭在各車廂走道上，讓他不禁與台灣比較：「台灣的台鐵或高鐵上的服務至少還有餐車可推，但她就這樣要一直背著」。

網友表示，丹麥國鐵上的7-Eleven已行之有年。因為國鐵國營的餐車服務生意不佳，雇員被裁員，才與7-Eleven合作推出行動咖啡零食販售服務。也有人說，在荷蘭火車上也看過，7-Eleven還不只賣咖啡，也有熱紅茶服務，「那個管子出來的是熱水，如果你要咖啡他就拆一包即溶咖啡粉到紙杯裡面，再加熱水給你，要熱茶也是一樣的方式」。

有網友相當驚訝這種辛苦的工作方式竟出現在歐洲，「還以為只有比較落後的國家才有」。也有網友認為，無論賣什麼都好，但能不能給行動店員一台推車呢？這樣背著咖啡桶工作真得很辛苦。

丹麥火車上的「行動7-Eleven」辛苦販售商品。（取材自X平台）
丹麥火車上的「行動7-Eleven」辛苦販售商品。（取材自X平台）

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