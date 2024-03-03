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將辦巴黎奧運游泳賽 塞納河被嫌太髒

綜合報導
巴黎奧運將在常受汙染的塞納河舉辦游泳比賽，令人不安。（路透）
巴黎奧運將在常受汙染的塞納河舉辦游泳比賽，令人不安。（路透）

法國巴黎奧林匹克及帕拉林匹克運動會主辦方，恐怕會對他們承諾在風景優美但常受汙染的塞納河（Seine）舉辦公開水域游泳比賽，感到有點不安。

中央社引述法新社報導，儘管如此，巴黎市一直堅稱他們「沒有B計畫」。

巴黎奧運馬拉松游泳測試賽去年8月因水質太髒取消，而奧運及帕運鐵人三項為期四天的測試賽中，其中兩天同樣取消了游泳環節。

糞便汙染是一大問題。當豪雨把垃圾和未經處理的廢水從河岸、溢流的排水管及下水道沖刷進河裡，水中細菌就會急遽孳生。

去年8月的公開水域游泳測試賽之所以取消，正是因大雨導致水中大腸桿菌的數值高達國際游泳總會（FINA）訂定標準值的6倍。

為此，法國中央及地方政府正投資14億歐元（約15億美元）至5項淨水計畫。

為了展現巴黎之美，男子和女子十公里游泳比賽的起點將設於巴黎知名藝術地標「亞歷山大三世橋」（Pont Alexandre-III），並以榮軍院（Invalides）及艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）為背景。順流而下1公里還會途經其他名勝，包括奧塞美術館（Musee d'Orsay）和大皇宮（Grand Palais）。

法國游泳選手奧利佛（Marc-Antoine Olivier）2月稍早在卡達世界游泳錦標賽獲得銀牌，他表示對塞納河比賽場地感到興奮。

奧利佛說：「大家可能會害怕水裡有什麼東西，但能在一個具有歷史意義的地方游泳，一定很棒。當然，很多人會試著就我們在水中的狀況製造一些話題，但只要能游泳就沒問題了。他們不會冒讓我們游泳結果害某人染病的風險。」

巴黎奧運 投資 名勝

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