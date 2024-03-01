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新加坡女遊客印尼慶生玩卡丁車 長髮捲車輪慘死

聯合新聞網
新加坡女子當時開著編號14號的車輛，豈料頭髮不幸被捲入後車輪，硬生生從頭皮上被扯下，搶救無效。（取材自臉書）
新加坡女子當時開著編號14號的車輛，豈料頭髮不幸被捲入後車輪，硬生生從頭皮上被扯下，搶救無效。（取材自臉書）

一名長髮及腰的新加坡女子近日與友人到印尼巴淡島（Batam）慶生，豈料在玩卡丁車（小型賽車）的過程中卻失控撞上護欄，安全帽也跟著飛出，使她的長髮被捲入輪胎中，緊急送醫後仍宣告不治。

綜合媒體報導，這名來自新加坡的女子阿里尼（Arini Mohamed Adinan）今年33歲，日前赴印尼巴淡島的「Golden City Go-Kart」卡丁車店遊玩。當天，阿里尼駕車在賽道跑了兩圈後，疑似因車速過快，失控撞上跑道旁的護欄，高速撞擊下導致安全帽被拋飛，她的長髮也被捲入卡丁車的車輪中。

新加坡女遊客的長頭髮，遭卡丁車車輪捲入慘死；圖為一名目擊者指出當天駕駛卡丁車撞上...
新加坡女遊客的長頭髮，遭卡丁車車輪捲入慘死；圖為一名目擊者指出當天駕駛卡丁車撞上的位置。（取材自臉書）

事發後，工作人員立即上前查看，發現阿里尼部分頭髮與頭皮已被扯落，失去知覺，緊急送醫治療後仍不治身亡。當時與阿里尼一同體驗卡丁車的好友透露，一些媒體宣稱阿里尼沒戴髮網屬不實消息，強調她們皆有確實戴好髮網與安全帽。

媒體報導，她的朋友們在這一悲劇發生時和她一起參加卡丁車賽，她們表示賽車出現了問題：「我不得不強行將賽車撞向輪胎牆才停下來。但引擎還在運轉，」並補充說，當時賽道上只有她們。

當地警方說明，將針對事故進行調查，若發現有人為疏失，將追究店家刑事責任。目前阿里尼的屍體已被運回新加坡，同日傍晚安葬，家人非常錯愕和悲傷。新加坡外交部也表示，會透過領事館提供死者家屬協助。

新加坡 賽車 印尼

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