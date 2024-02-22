舞獅變炸獅 大馬表演團被鞭炮狂炸

不滿被丟爆竹的獅隊人員，與對方發生肢體衝突。(視頻截圖)

馬來西亞一間餐廳老闆年初三開工特地請來醒獅團到店外舞獅，沒想到員工和顧客猛朝醒獅丟鞭炮，現場火光、煙霧冒不停，舞獅人員嚇到跌倒，人們還繼續向他們丟鞭炮，結果舞獅變「炸獅」，雙方爆衝突，導致2名團員受傷。

香港 01引述馬媒報導，相關影片在網路瘋傳，馬來西亞山打根地區一間餐廳門前，舞獅團賣力表演，卻不斷有人朝他們丟鞭炮，舞獅員仍冒危險繼續表演，但有人繼續將點燃的鞭炮丟到醒獅背上，裡面的人員驚嚇到高舉獅頭跌落地。

只見兩名舞獅員整頓好後繼續表演，但一旁的人繼續朝地下丟鞭炮，最後雙方人馬爆發衝突。

拍片的網友批評丟鞭炮的人行徑太危險，「他們不知道醒獅裡面有人嗎？」當地輿論也一面倒，認為店家及顧客行為太惡劣，店家一度解釋是有顧客醉酒鬧事，之後發帖文向醒獅團道歉。

網友紛紛怒斥「有病， 完全不顧舞獅員的完全」、「明年沒獅子團敢接」、「不要把自己的快樂建在別人的身上」、「建議報警傷人，讓員工付出代價」。