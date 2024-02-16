我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

2000年前古羅馬葡萄酒微辣飄奇香 研究陶甕見端倪

綜合報導
在一項新的研究中，分析古羅馬釀酒的大陶罐，得知釀出的葡萄酒具有微辣的味道。(取材自X平台)
在一項新的研究中，分析古羅馬釀酒的大陶罐，得知釀出的葡萄酒具有微辣的味道。(取材自X平台)

古羅馬人是出了名的熱愛葡萄酒，但當時美酒風味與釀造過程至今仍是謎。比利時、波蘭兩國考古學者最近發表研究成果顯示，古羅馬的葡萄酒口感微辣，帶有類似烤麵包、核桃等多種特別的香氣，顏色多樣。這是學界首度針對古羅馬時代的葡萄酒外觀、氣味、口感提出見解。

綜合美國新聞周刊、邁阿密前鋒報、英國每日郵報報導，比利時根特大學（Ghent University）學者凡林柏根（Dimitri Van Limbergen）、波蘭華沙大學（University of Warsaw）學者科瑪（Paulina Komar）合組團隊，研究古羅馬人用來裝葡萄酒的大型陶甕（dolium）。這種陶甕呈蛋型，上下窄小、中間圓廣，不僅用來保存葡萄酒，也用於葡萄酒產製與熟成。

研究人員發現，古羅馬人把陶甕埋入地底下，陶土材質有許多細微孔洞可在發酵過程發揮氧化作用，藉此控制葡萄酒的溫度與酸鹼值，促使葡萄酒表層酵母生成一種名為「葫蘆巴內酯」（sotolon）的化合物，這正是微辣口感與上述香氣的來源。受到良好控制的氧化過程是釀造優質葡萄酒的關鍵之一。

研究團隊認為，西元2世紀到4世紀這段期間，古羅馬人廣泛使用陶甕，酒窖到處都有，「古羅馬人釀造的葡萄酒，比目前一般認知的品質更好、風味更佳、水準更穩定」。由於陶甕頂端與底部狹小，葡萄果肉果皮在熟成過程可避免與葡萄酒過度接觸，如此一來能延長葡萄酒的保質壽命，並且變成「美麗的橙色」。

分析得知，2000年前古羅馬的葡萄酒口感微辣，香氣類似烤麵包、烤核桃、蘋果、咖哩。這與陶甕材質特性與存放方式大有關係。

古羅馬人葡萄酒的質地則與現代葡萄酒稍有不同。凡林柏根說，陶土使得葡萄酒入口產生「偏澀偏薄」的感覺（drying sensation），如此口感廣受古羅馬人歡迎。

核桃 比利

上一則

日本九州鹿兒島「櫻島火山」爆發 火山灰直衝5000公尺

下一則

金龜婿丈夫是外遇慣犯 日人妻忍痛離婚「意外比想像中好」

延伸閱讀

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
波蘭農民倒烏克蘭穀物洩憤 基輔籲停止仇外

波蘭農民倒烏克蘭穀物洩憤 基輔籲停止仇外
開戰後首次接受西方記者專訪 普亭：沒興趣入侵波蘭或拉脫維亞

開戰後首次接受西方記者專訪 普亭：沒興趣入侵波蘭或拉脫維亞
貴騰賭場大酒店二月龍年活動連連歡慶新春

貴騰賭場大酒店二月龍年活動連連歡慶新春

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
徐震諒提醒民眾保持穩定好心情。（人生後運規劃師徐震諒提供）

把握兩大原則 過好2024甲辰龍年「一旺20年」

2024-02-09 19:22
許多中國民眾不解，中國GDP都已經是日本的四倍了，為什麼日本對中國還是不服？（路透）

GDP已是日本四倍還不服中國？金燦榮：要等到這時候

2024-02-10 15:25

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機