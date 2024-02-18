各國龍年郵票各有特色 美被嘲「三不像」 泰充滿童趣風

紐西蘭龍年郵票。（取材自New Zealand post）

今年是龍年，全球多地分別推出龍年生肖郵票。美國自1993年以來每年都會發行一套新年生肖郵票，2024的龍年郵票票面是一個3D黃色龍頭，有著紅色的雙眼和紅鼻子，張開嘴巴露出一口尖牙，被批「三不像」；紐西蘭的龍年郵票，則調皮可愛；泰國 的龍年郵票則充滿童真。

綜合媒體報導，美國郵政 總局發的龍年郵票，圖案曝光後卻引發部分華人批評，吐槽這顆龍頭「像猴又像牛」，偏離亞洲傳統形象，舊金山華人社區藝術家王利蘭（Leland Wong，音譯）表示，這款龍年郵票完全不像亞洲的龍，「看起來像猴子」。有網友指紅色眼睛、鼻子，還有尖牙，面目猙獰，像極牛魔王。美國亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）對這隻面露凶光的龍感到不滿：「新年時比較想看到能帶來幸福和好運的形象，但這隻龍沒有帶來這種感覺。」

美國郵政署2024推出的龍年郵票「像猴又像牛」，引起部分華人不滿。(取材自臉書)

報導指出，紐西蘭郵政設計的龍年郵票調皮可愛，更用心於設計細節，揉合當地歷史與中華特色。面值4元紐西蘭幣的郵票，設計理念來自159年的一段歷史。1865年，奧塔哥（Otago）「淘金潮（Gold Rush）」吸引了來自中國廣東的礦工， 該枚黃底郵票展示手持採礦工具的小天使，他們的工作受到龍的注視。

泰國的龍年郵票則由泰王的妹妹詩琳通公主親自操刀設計，以充滿童真的畫風，呈現出泰國被視為湄公河守護神的龍神「那伽」。

泰國的龍年郵票。（取材自Thailand Post）