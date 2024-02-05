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票價僅8元 男拿46年前迪士尼門票成功入園 網驚：票值已升4倍

（聯合新聞網）
美國一名男子帶著一張46年前的門票到迪士尼樂園，沒想到卻順利入場；圖為佛州迪士尼樂園。（路透）
美國一名男子帶著一張46年前的門票到迪士尼樂園，沒想到卻順利入場；圖為佛州迪士尼樂園。（路透）

美國一名男子在家中翻出一張「46年前」的迪士尼樂園門票，他發現票並未被使用過，也無列出有效期限，因此他便帶著這張將近半世紀前的門票到現場，沒想到居然順利入場。男子透露，這張門票當時的購入價為8美元，有網友換算約等於現在的40美元，然而男子入園當天現場販售的門票卻要價164美元。

福斯財經網報導，這名男子日前在家中找到一張迪士尼樂園的門票，發現竟是佛州奧蘭多的迪士尼魔幻王國（Disney's Magic Kingdom）樂園在46年前發行的票證。男子表示，這張門票在他出生前就已經被放到積滿灰塵，因此他原先認為只是個古老的紀念品。

男子分享，這張門票從外觀看起來像一本冊子，而他仔細看後，發現上方沒有標記期限，也尚未使用過，讓他好奇這張票是否還能使用，因此他決定帶著票飛往佛州，直接去迪士尼樂園嘗試能不能入場。到了售票口，男子將票遞給售票員後，對方卻在票上蓋「作廢」的戳章並離去，讓他一度以為要失敗了，所幸售票員只是拿出另一張黃色門票給他，並告訴他可以入園了。

這趟意外之旅讓男子興奮喊道，「不敢相信真的能成功！」不過男子也發現，這張門票當年是以8美元購入，約等於現在的40美元，但當天販售給10歲以上遊客的門票卻要164美元，漲幅相當驚人。

對此，許多網友表示，「這個漲價幅度真的太瘋狂了」、「這張門票本身應該更值錢」。不過也有網友認為，這樣比價毫無意義，因為現在整個迪士尼樂園的面積也是50年前的3倍多。

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