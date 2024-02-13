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印度發話邊境建牆 阻緬甸難民、終結自由入境

（綜合報導）
印度將在與緬甸邊界築起圍欄，以阻止未經授權者進入印度；圖為緬甸克欽邦反抗軍位於印度邊境的兵營基地。（路透）
印度將在與緬甸邊界築起圍欄，以阻止未經授權者進入印度；圖為緬甸克欽邦反抗軍位於印度邊境的兵營基地。（路透）

緬甸西部與印度相鄰，緬甸爆發軍事政變後，印度面臨難民湧入壓力。印度媒體日前報導，印度計劃在與緬甸邊境興建圍欄，並將廢除一項邊境地區人民自由流動的協議。

綜合媒體報導，印度內政部長夏哈（Amit Shah）在一場活動上表示，「印度與緬甸的邊界很快就會像印度與孟加拉國的邊界一樣受到保護，」夏哈稱，印度政府很快會在印度與緬甸邊界修建圍欄，限制來自緬甸的人員自由進入印度。

他並稱，印度正重新考慮印緬「自由流動制度」協議，預計將很快結束緬甸人員自由進入印度的現狀。

但夏哈並未透露修築圍欄的時間表，或是有關圍欄的細節。

公開資料顯示，印度與緬甸之間有上千公里長的邊境線，基於莫迪政府的「東向行動」政策，印度自2018年起實施與緬甸之間的「自由流動制度」，允許一國邊境地區居民無需簽證即可在另一國境內自由旅行最遠16公里。

根據印度2021年的政府統計數據，印度已經在與巴基斯坦的邊境，設置2000多公里的圍欄，與孟加拉的邊境也設置了至少3100公里的圍欄。

居住在印緬邊境的多數居民被認為有密切的文化和宗教關係。印度媒體指出，印度米佐拉姆邦（Mizoram）的當地米佐人被認為與緬甸欽人有著共同的種族社會和文化聯繫。自2021年2月緬甸局勢動盪以來，米佐拉姆邦約收留3萬名緬甸難民。

2023年10月，果敢同盟軍（或稱緬甸民族民主同盟軍）聯合多個民族武裝，攻擊緬甸撣邦（Shan）、克欽邦（Kachin）等北部多地的軍政府部隊。11月中旬，緬甸西部若開邦（Rakhine）和欽邦（Chin）的兩條新戰線也爆發軍事衝突。

印度 緬甸 內政部

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