神學士掌權加劇阿富汗童婚 1個月118少女出嫁

神學士統治下女性生存空間遭壓縮,阿富汗愈來愈多女孩被推向童婚的悲慘命運。(路透)

「太早出嫁的悲歌,正在增加...」阿富汗 遭神學士 (Taliban,另譯塔利班)掌管兩年半,經濟崩潰與禁止女性上學等問題,正導致女童童婚的現象加劇。

非營利組織「Too Young to Wed」調查發現,僅在2023年12月,阿富汗一個小鎮就有118位未滿18歲的女孩出嫁,而且高達40%家庭都曾讓未成年女兒結婚;童婚不僅會提高分娩而死的致死率,更讓許多女性在極為年輕的年齡就絕望自殺。阿富汗的女孩面臨什麼樣的複雜困境?當前童婚的真實狀況又是如何?

近40%家庭 曾賣過年幼女兒

非營利組織「Too Young to Wed」在阿富汗小鎮綠城(Shahrak-e-Sabz)調查發現,光是2023年12月,這座鎮上就有118位女孩被賣作「新娘」,還有116個家庭正在等待買家。調查報告當中,將近40%家庭都曾販賣過年幼女兒,部分「新娘」只有8至11歲。

綠城是給落難人民居住的營區,坐落於赫拉特省(Herat)的沙漠當中,視線所及毫無綠蔭。當地缺乏工作機會,多數居民僅靠國際捐贈物資過活,時時瀕臨飢餓邊緣;營區只有泥磚蓋成的簡易房屋及帳篷,也沒有自來水、電力、暖氣等。而在赫拉特省,冬季低溫可達攝氏零下20幾度。

「Too Young to Wed」採訪的縫紉女工納茲達娜(Nazdana)就表示,她10歲的大女兒下個月就要結婚。納茲達娜以15萬阿富汗尼(約2070美元)價格同意女兒的婚姻,而她8歲的二女兒也已接到「出價」。納茲達娜的丈夫一年前剛去世,房屋又在去年10月的地震中倒塌,儘管她不情願,但她也只能繼續以嫁女兒換取溫飽。

38.9%成年女性 18歲前結婚

阿富汗極端組織神學士於2021年8月奪取首都、接管政權之後,受到國際社會制裁,75%的資金與援助計畫都因此停擺,聯合國 粗估阿富汗需要人道救助的民眾已從2021年的60%增加至66%以上。面對龐大經濟危機,極為保守的神學士竟還極力扼殺女性的活動空間,關閉小學以上各級女校、要求女性披上罩袍才能出門等;當局還禁止女性從事多數工作,要求她們連出門都要男性親屬陪同,加劇整體社會負擔。

在經濟崩潰之下,阿富汗長年存在的童婚問題已有明顯惡化。雖然神學士曾在2021年年底明令女性不該被視為「財產」,以及必須取得本人同意才能結婚等公告,但這顯然只是形式上的宣告。UNICEF在2022年至2023年調查,阿富汗38.9%的成年女性在18歲前已經結婚,而在15至17歲少女當中,有3.3%在15歲以前就結了婚。

2023年聯合國調查指出,阿富汗15至17歲的少女當中,有3.3%在15歲前已經結婚。(路透)

犧牲女兒 貧苦家庭換取活命

童婚現象也有城鄉和貧富差距之分,在首都喀布爾,18歲前結婚比率是27.6%,但在最貧窮的赫拉特省卻高達52.2%。面對殘酷處境,阿富汗貧苦家庭只能犧牲女兒,換取活命機會。

「Too Young to Wed」創辦人、世界新聞攝影獎得主辛克萊(Stephanie Sinclair)15日投書華盛頓郵報指出,許多阿富汗家庭其實也會希望女孩可以去工作、幫助改善家計,但在神學士統治下,女性受教育和習得一技之長的機會都已被斷送。阿富汗女性權益運動者薩伊迪(Taranum Saeedi)也估計,神學士的教育政策至少導致100萬女孩失學。

而什麼事也不能做的女孩,對家庭而言只是多一張吃飯的嘴,但若把她們「嫁出去」,父母至少可以收到15萬阿富汗尼的「聘金」,這筆小錢已經足以讓一個阿富汗家庭,勉強溫飽一整年。

15歲以下死於分娩 機率5倍

聯合國數據也顯示,童婚最直接的傷害在於女性健康,由於身體尚未發育健全,15歲以下女孩死於分娩的機率,是20多歲女性的五倍,懷孕時也更容易面臨胎死腹中或早產情況,產前和產後保健更是天方夜譚。

而在過往報導中,除了不人道風險,童婚最為人詬病的一點還有宛如「爺孫配」的老夫少妻情形。當10歲女孩嫁給30、40歲甚至50歲的男人,突兀畫面經常引起外界震撼。

不過根據UNICEF調查顯示,大部分童媳的結婚對象還是年齡接近的青年居多,約八成女孩嫁給比自己大九歲以內的丈夫,年齡差距十歲以上的婚配占兩成以下。

但嫁給較年輕的丈夫,不代表童媳的日子就比較好過。國家地理雜誌2011年獲獎紀錄片「Too Young to Wed: The Secret World of Child Brides」呈現全球童婚問題,片中分析,想娶童媳的男方家庭往往圖得是一種「養成」心態,因為年幼女童幾乎是在夫家被養到成年,夫家可以輕鬆操控她們,把她們培養成任何想要的樣子。

神學士奪權兩年多,扼殺女性社會活動空間,女孩受教權遭嚴重剝奪。(美聯社)

罕見 女性自殺數高於男性

部分家庭也提到,把女兒嫁給家境較好的家庭,交換條件有時也包括讓女兒繼續接受教育,但他們其實沒有能力確保夫家履行承諾。而對男方來說,一位「好童媳」最重要的標準就是能否服從夫家人的命令、做好灑掃煮飯等家務,讓她們受教育往往與之相悖。用辛克萊的話形容,童婚就是「偽裝成婚姻的奴隸制度」。

因為娘家通常缺乏奧援,童媳普遍只能忍受夫家言語、肢體和性方面的暴力。大多數受訪的童媳談起新婚洞房之夜,都會描述遭丈夫性侵的痛苦回憶,這些處境也進一步導致女性的精神與心理健康危機。阿富汗非營利組織「Rawadari」統計,過去兩年以來,阿富汗的自殺率攀升,人們自殺的原因很多,但其中有50%以上都是18歲以下的女孩。

衛報去年9月也報導,從阿富汗多地醫院與健康機構取得的資料顯示,阿富汗已成為全球少見「女性自殺死亡人數」比男性還多的國家。在多數國家的情況中,男性企圖自殺與自殺死亡的比率平均比女性高出許多。

阿富汗原本也是男性自殺人數略高於女性,在WHO數據庫最後取得紀錄的2019年,阿富汗每10萬人中自殺死亡的男女比例為6.2:5.7,女性約占47%。