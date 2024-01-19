亞馬遜雨林藏千年古城 「至少住萬人」顛覆游牧文明認知

考古學家近期在亞馬遜地區，發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，比其他所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（取材自X平台）

英國BBC報導，考古學家近期在亞馬遜 地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。學者稱，這將使人們對於亞馬遜古文明的看法改觀，人們過去認為亞馬遜地區的人是以游牧或是小規模定居點的方式生活。

這座亞馬遜古城遺跡位於厄瓜多東部烏帕諾（Upano）地區，房屋和廣場間由道路網絡和運河相連。這座遺跡坐落於火山陰影處，土壤肥沃，但火山也可能是導致這座城市毀滅的原因。考古學家說，這座城市建立在約2500年前，人們在此生活長達千年。儘管難以確切估算居民人數，但科學家稱就算沒有10萬人，也至少有1萬多人。

考古學家不僅在地面挖掘，也使用裝有雷射感應器的飛機調查面積約300平方公里的區域，偵測在茂密植被下的城市遺跡。他們發現約6000個長20公尺、寬10公尺、高2至3公尺的平台，以三到六個為一組排列，圍繞有中央平台的廣場。科學家認為，其中許多平台應該是房屋，但有些平台用於宗教儀式。平台間由道路和小徑相連，其中一條道路長達25公里。科學家也發現堤道兩側有溝渠，認為這些溝渠有助管理該地區豐沛的水資源。

法國國家科學研究中心主任羅斯坦（Stephen Rostain）領導這項研究。他說：「這座遺跡比任何我們所知的亞馬遜遺跡都還古老。我們對於文明有以歐洲為中心的看法，但這顯示我們對於何謂文化和文明必須改觀。這改變了我們看待亞馬遜文明的方式。」