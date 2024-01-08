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國際化 日本漫畫手稿變高價收藏品

編譯易起宇
一幅「原子小金剛」6格漫畫草圖，曾在2018年的一場巴黎拍賣會以26.94萬歐元賣出，創下手塚治虫作品拍賣的新紀錄。（取材自Ｘ平台）
一幅「原子小金剛」6格漫畫草圖，曾在2018年的一場巴黎拍賣會以26.94萬歐元賣出，創下手塚治虫作品拍賣的新紀錄。（取材自Ｘ平台）

許多日本漫畫陸續被Netflix等串流平台改編成動畫卡通和真人戲劇，也因而日漸變成一筆國際化的大生意，日本一些人士更開始意識到這項文化資產的珍貴，並開始採取措施，保留以往出版後即丟棄的漫畫手稿。有些人透過博物館或美術館來完整收藏這些手稿，也有些人則是透過拍賣，讓最懂珍惜的收藏家高價買下這些作品，並代為保存。

華爾街日報（WSJ）報導，去年日本15家日本漫畫出版社成立組織「漫畫檔案機構」，計畫在未來五年保存至少36萬張的漫畫原稿。日本文化廳去年也首次要求編列預算，來蒐集漫畫原稿和動畫片素材。秋田縣的橫手市增田漫畫美術館則已存放逾45萬張手稿。

「漫畫檔案機構」代表理事大石卓表示，許多漫畫家過去留下的大量手稿最後都不知該如何處理、只好丟掉，「那對我們而言將是一種文化損失。我們的最主要工作就是盡可能保存這些手稿」。

日本一些拍賣網站則在提供拍賣漫畫手稿，讓那些對漫畫作品有興趣的收藏家得以收藏這些珍貴手稿，價格可能從個位數到四位數美元不等。

在2018年的一場巴黎拍賣會上，手塚治虫經典科幻漫畫「原子小金剛」的一張手稿，一名歐洲收藏家以約26.94萬歐元的高價買下，高出拍前預估價5倍，也創下手塚治虫作品拍賣的新紀錄，換算成現今價格大約29.5萬美元。

媒體報導，這位歐洲收藏家，對於手塚手繪草圖早已「夢寐以求」，他強調「原子小金剛」在法國也頗具知名度，影響了整個世代收藏家的童年。此外，拍賣公司Artcurial當時指出，拍賣能以如此高的價格售出，除了因為手塚很少出現在歐洲市場外，還有這幅草圖是以中國墨汁和水彩繪製，具有「稀有性和特殊性」。

有些出版社則尋求其他方法來利用外國收藏家的興趣賺錢。日本漫畫家尾田榮一郎的暢銷漫畫「航海王」（One Piece）近來被Netflix翻拍成真人影集，該漫畫的出版社集英社，將他和其他漫畫家的高解析度數位版原稿，製作成限量版畫作來販賣，每幅要價數千美元。

拍賣 日本 美術館

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