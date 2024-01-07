跨年夜駕車撞死妻？澳洲自由車冠軍喊「是意外」
澳洲媒體報導，澳洲前自由車世界冠軍丹尼斯（Rohan Dennis），在去年12月30日晚間，被控涉嫌駕車撞死同為自由車好手的32歲妻子霍斯金斯（Melissa Hoskins），消息震驚外界。丹尼斯被警方逮捕法辦，他辯稱這只是一件意外，否認蓄意謀殺。
中央社綜合外電報導，南澳州警方表示，去年12月30日當天晚間8點左右獲報，一處高級社區發生女子遭車輛撞擊事故，傷者傷勢嚴重。
救護車趕到現場後，將該女子送往皇家阿德雷德醫院接受治療，女子送醫後傷重不治，身分經確認為32歲的自由車好手霍斯金斯。當時，霍斯金斯騎車遭到丹尼斯駕駛的小貨車撞擊，而事發地點距離兩人住家僅有幾公尺。
警方1日表示，一名33歲男子被控「危險駕駛致人身亡」和「粗心或輕率駕駛危及他人生命」，但丹尼斯聲稱這是一起意外，目前已獲保釋，預計3月出庭。
霍斯金斯曾在2012年和2016年代表澳洲征戰奧運，澳洲隊2015在法國自由車場地賽世界錦標賽贏得團體追逐賽冠軍時，霍斯金斯也是其中一員。
她33歲丈夫丹尼斯是一位備受推崇的前職業選手，曾在2018年和2019年贏得世界計時賽冠軍，並在2015年環法自由車賽中贏得賽段冠軍。
國際女子職業自由車騎士協會（CPA Women）表示，對霍斯金斯的死訊感到「震驚」。
CPA Women在社群媒體說：「我們向那些深愛她的人致意，包括她的孩子，以及在她短暫一生中幸運與她同行的人。」
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