智利巨嬰出生7.1公斤 一般新生兒2倍大 宛如1歲

一名智利婦女日前生下重達7.1公斤的超級巨嬰，打破該國最重新生兒的紀錄。（路透）

智利一位產婦日前生下一個體重7.1公斤的男嬰，打破該國最重新生兒的紀錄。根據世界衛生組織（WHO ）的統計數據，新生男嬰的平均體重約為3300公克、新生女嬰的平均體重則約為3200公克。這位智利男嬰的體重比兩個新生兒的體重還重，毫無疑問是一個巨嬰。

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路透報導，智利中部城市庫拉尼拉維（Curanilahue）日前誕生了一位重達7.1公斤的「小」男嬰，雖然母子平安，但男嬰一出生就因為健康有狀況必須轉院，出生後就在新生兒加護病房觀察。

體重超過四公斤以上的新生兒，醫學上的專有名詞稱為「巨嬰症」，超過4.5公斤的巨嬰寶寶，除了健康風險較高，也會帶給媽媽許多併發症 與疾病。

婦產科醫生維妮佳絲（Marcia Venegas）稱，「巨嬰」得新生兒黃疸、發生低血糖和紅細胞增多症風險可能增加。由於多種併發症，這個孩子不得不轉院治療。

孩子的爸路伊斯（Luis Contreras）擔心說：「我很難過，內心十分激動，因為我沒想到我的寶寶，會面臨複雜的狀況。」

他苦笑說：「剛出生的嬰兒應該很小，適合新生兒尿布，但他看起來像一歲」。

家人為了迎接這個小寶貝，原本已經買好新生兒的衣物，現在恐怕都穿不下了，巨嬰的奶奶說：「我兒子幫他買的衣服，現在尺寸都太小了，沒料到他會這麼大。」

金氏世界紀錄網站顯示，目前記錄在冊的全球最大「巨嬰」體重9.98公斤、身高71公分，是一個1879年1月出生在美國的男嬰，他的母親身高超過2米4。不過，這個孩子出生僅11個小時就夭折了。