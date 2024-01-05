美國網紅人體彩繪「運動裝」上健身房 男客嗆：穿衣服再進來
美國加州一名網紅為了拍片，「穿上」人體彩繪的運動內衣和緊身褲到健身房運動。不過在拍片的過程當中，她被其他會員批評，認為她應該要穿衣服才能進健身房，衝突影片也吸引不少網友點閱留言。
據紐約郵報報導，25歲的雷諾茲（Natalie Reynolds）在TikTok上擁有240萬粉絲。日前她為了拍片，以彩繪的方式在身上畫上運動內衣和緊身褲到健身房運動。
雷諾茲走進健身房拍片，不過才踏入健身房不久一名男子就告訴她說：「小姐，如果妳沒穿衣服就應該離開。」但雷諾茲卻堅稱，自己有穿衣服。男子向前查看，指出雷諾茲身上的是彩繪，根本不能算是穿衣服。他表示，這樣的穿著很不得體，他自己也在娛樂圈工作，所以知道她的目的。
跟雷諾茲一起到健身房拍片的男子出聲表示，「她有遮好自己的身體啊！」雷諾茲隨後也在X平台上PO出其他照片反擊。她表示，為什麼男YouTuber做一樣的彩繪到健身房運動就能被接受、女性就該被抨擊？她認為，社會上根本是對男女有不一樣的標準，不過這樣的發言並沒有為她加分。
不少網友認為，雷諾茲這麼做本來就有錯，根本與性別無關。有人說，真的很受不了這些網紅，「認為有保鑣在旁邊，就可以想幹嘛就幹嘛」、「彩繪的褲子本來就不是真的褲子啊」、「嗆得好，這樣穿本來就不得體」。更有網友說：「獲得關注的唯一辦法就是展露身體？很悲哀。」
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