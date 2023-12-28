我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

直擊…大馬出動大批警力追捕非法移工 場面如同拍電影

綜合報導
馬來西亞警方日前出動荷槍實彈警力在吉隆坡富都路周邊逮捕非法移工，大批移工四處逃竄；圖為街道上部署的警方車輛與人員。（中央社）
馬來西亞警方日前出動荷槍實彈警力在吉隆坡富都路周邊逮捕非法移工，大批移工四處逃竄；圖為街道上部署的警方車輛與人員。（中央社）

台灣電影「富都青年」在馬來西亞獲好評，凸顯非法移工邊賺錢邊躲警方查緝的無奈處境，大馬日前出動大批警力在吉隆坡逮捕數百名非法移工，兵分多路的追捕場面宛如劇中情節。

中央社報導，大馬警方日前會同移民局、市政局等單位，在吉隆坡富都路、西冷街周邊街區查緝非法移工。

警方封鎖富都路附近街道，以口袋戰術包圍滴水不漏，並沿路檢查周邊商店，確認外籍移工是否有合法工作簽證，如果沒有合法工作簽證或證件逾期，立即遭上銬逮捕，其中不乏有在餐廳廚師、小店員工遭到逮捕。

根據現場觀察，百名移工被集合在富都路的公車轉運站，接受移民局官員逐一核對身分，這群遭調查的移工手上也拿著白色文件紙張，等待調查。警方全副武裝圍在旁警戒，生怕發生意外事件。

現場一名大馬印度裔女子傑納（Janai）表示，警方很久沒有在這個區域附近掃蕩非法移工，大批荷槍實彈警力約上午10時左右現身，隨即封鎖街道挨家查緝。

在富都路後巷販賣水果的黃姓業者說，警方今天的行動很突然，許多原本正在工作的非法移工，都嚇得拋下手邊工作四處逃竄，也有移工試圖溜回宿舍躲警方查緝。

不過，大馬警方採取的口袋戰術奏效，有許多非法移工遭上銬並接受調查，此次行動也引起多人圍觀和議論。

當地人士指出，有許多來自印度、孟加拉、尼泊爾、印尼、緬甸等國移工在馬來西亞工作，富都路一帶的移工以孟加拉人居多。

馬來西亞警方日前在吉隆坡富都路周邊逮捕非法移工，此次追捕行動引起多人圍觀和議論。...
馬來西亞警方日前在吉隆坡富都路周邊逮捕非法移工，此次追捕行動引起多人圍觀和議論。（中央社）

工作簽證 移民局 印度

上一則

全球衝突升溫 15大軍工業者上半年接單超過去年全年

下一則

阿根廷改革不手軟 一口氣裁5000公務員

延伸閱讀

移民專頁／H-1B抽籤新規 仍遙遙無期

移民專頁／H-1B抽籤新規 仍遙遙無期
張鈞甯認愛大馬導演 婚事…配偶欄還是空格

張鈞甯認愛大馬導演 婚事…配偶欄還是空格
大馬朝野挺禁以色列船靠泊 外長：不影響與他國關係

大馬朝野挺禁以色列船靠泊 外長：不影響與他國關係
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

熱門新聞

多名學生攀在布拉格查理大學的窗台外躲避槍手，險象環生。(擷自X@elirozic)

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

2023-12-21 17:06
以色列國家安全局公布一段審問加薩醫院負責人的影片，該負責人在影片中表示，他與醫院中約百名醫護人員是哈瑪斯成員。(取自以色列國家安全局)

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

2023-12-20 18:41
奇幻文學巨著「魔戒」的一位同人小說寫手對管理原作者托爾金（右）財產的遺產委員會提告，不僅官司遭到駁回，更打輸了自行出版小說的版權訴訟。資料照片。（美聯社）

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者被判侵權、所有作品遭銷毀

2023-12-19 06:15
菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令