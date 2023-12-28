直擊…大馬出動大批警力追捕非法移工 場面如同拍電影
台灣電影「富都青年」在馬來西亞獲好評，凸顯非法移工邊賺錢邊躲警方查緝的無奈處境，大馬日前出動大批警力在吉隆坡逮捕數百名非法移工，兵分多路的追捕場面宛如劇中情節。
中央社報導，大馬警方日前會同移民局、市政局等單位，在吉隆坡富都路、西冷街周邊街區查緝非法移工。
警方封鎖富都路附近街道，以口袋戰術包圍滴水不漏，並沿路檢查周邊商店，確認外籍移工是否有合法工作簽證，如果沒有合法工作簽證或證件逾期，立即遭上銬逮捕，其中不乏有在餐廳廚師、小店員工遭到逮捕。
根據現場觀察，百名移工被集合在富都路的公車轉運站，接受移民局官員逐一核對身分，這群遭調查的移工手上也拿著白色文件紙張，等待調查。警方全副武裝圍在旁警戒，生怕發生意外事件。
現場一名大馬印度裔女子傑納（Janai）表示，警方很久沒有在這個區域附近掃蕩非法移工，大批荷槍實彈警力約上午10時左右現身，隨即封鎖街道挨家查緝。
在富都路後巷販賣水果的黃姓業者說，警方今天的行動很突然，許多原本正在工作的非法移工，都嚇得拋下手邊工作四處逃竄，也有移工試圖溜回宿舍躲警方查緝。
不過，大馬警方採取的口袋戰術奏效，有許多非法移工遭上銬並接受調查，此次行動也引起多人圍觀和議論。
當地人士指出，有許多來自印度、孟加拉、尼泊爾、印尼、緬甸等國移工在馬來西亞工作，富都路一帶的移工以孟加拉人居多。
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