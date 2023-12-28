直擊…大馬出動大批警力追捕非法移工 場面如同拍電影

馬來西亞警方日前出動荷槍實彈警力在吉隆坡富都路周邊逮捕非法移工，大批移工四處逃竄；圖為街道上部署的警方車輛與人員。（中央社）

台灣電影「富都青年」在馬來西亞獲好評，凸顯非法移工邊賺錢邊躲警方查緝的無奈處境，大馬日前出動大批警力在吉隆坡逮捕數百名非法移工，兵分多路的追捕場面宛如劇中情節。

中央社報導，大馬警方日前會同移民局 、市政局等單位，在吉隆坡富都路、西冷街周邊街區查緝非法移工。

警方封鎖富都路附近街道，以口袋戰術包圍滴水不漏，並沿路檢查周邊商店，確認外籍移工是否有合法工作簽證 ，如果沒有合法工作簽證或證件逾期，立即遭上銬逮捕，其中不乏有在餐廳廚師、小店員工遭到逮捕。

根據現場觀察，百名移工被集合在富都路的公車轉運站，接受移民局官員逐一核對身分，這群遭調查的移工手上也拿著白色文件紙張，等待調查。警方全副武裝圍在旁警戒，生怕發生意外事件。

現場一名大馬印度 裔女子傑納（Janai）表示，警方很久沒有在這個區域附近掃蕩非法移工，大批荷槍實彈警力約上午10時左右現身，隨即封鎖街道挨家查緝。

在富都路後巷販賣水果的黃姓業者說，警方今天的行動很突然，許多原本正在工作的非法移工，都嚇得拋下手邊工作四處逃竄，也有移工試圖溜回宿舍躲警方查緝。

不過，大馬警方採取的口袋戰術奏效，有許多非法移工遭上銬並接受調查，此次行動也引起多人圍觀和議論。