美網紅挑戰活埋7天 躺透明棺壓9噸土 脫身後身心靈受創：不要學

Mr.Beast挑戰活埋棺材長達7天的時間。（ 取材自Instagram）

在YouTube 頻道擁有逾兩億訂閱者的美國網紅「MrBeast」（Jimmy Donaldson），向來以瘋狂挑戰為噱頭，近日他再發起一項驚世駭俗的挑戰，決定躺在透明棺材內，並覆蓋泥土，將自己活埋在土堆裡七天。

綜合媒體報導，25歲的Donaldson曾多次進行誇張挑戰，例如將超跑 藍寶堅尼（Lamborghini）放入碎紙機，日前還豪爽送五位粉絲各一萬美金，引起極大關注。

最近，他為了慶祝訂閱數量破兩億，於是模仿經典暴力美學電影「追殺比爾」（Kill Bill）情節。在影片中，可見他身穿西裝、手捧鮮花躺進透明棺材，工作人員隨後用挖土機將九噸重的泥土蓋在棺材上，他說道：「接下來的七天，我將把我的生命託付給這口棺材」。

據報導，在他的透明棺材內，有水、食物，還有攝影設備，實時錄下他在棺材裡的狀況。

儘管做足安全措施，但是在挑戰期間Donaldson仍感到相當不適。他表示，原本打算一直睡覺，但因為長時間在狹小空間內躺著，需要維持同個姿勢，肌肉 相當痠痛，另外，他也擔心自己會因為躺太久引發血栓。最終，當他挑戰第七天，夥伴們趕忙挖土，並在醫師協助下站起來。

他走出棺材後數度落淚，他坦言身心靈都受到創，也警告觀眾切勿模仿。