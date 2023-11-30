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聯手小王殺夫 澳學者躲台策畫犯罪

中央社／綜合報導
43歲澳洲歷史學家萊斯（圖中）涉嫌謀殺前夫，本月15日在帛琉被逮捕，23日引渡返回澳洲。（取材自「7NEWS Australia」YouTube頻道）
43歲澳洲歷史學家萊斯（圖中）涉嫌謀殺前夫，本月15日在帛琉被逮捕，23日引渡返回澳洲。（取材自「7NEWS Australia」YouTube頻道）

澳洲歷史學家萊斯涉嫌聯合情夫多次謀殺前夫，本月在帛琉被逮引渡回澳洲。早在澳警追緝前，該嫌即於2020年帶著2個孩子赴台，躲台期間還疑涉遠端與情夫策畫新的謀殺行動。

澳洲媒體報導，43歲的澳洲歷史學家萊斯（Lisa Lines）涉嫌聯合30歲的情夫布魯克納（Zacharaira Bruckner）共同謀殺前夫霍金（Jonathan Hawtin）。在2017年10月，由情夫布魯克納在霍金澳洲阿德萊德（Adelaide）住處以斧頭襲擊霍金。不過，布魯克納則反控遭到霍金槍擊。

法院審理案件時，認為霍金是出於自衛，宣判其無罪。過程中，還爆出萊斯與另一名女性密友在2018年共同計畫將正在醫院休養的霍金窒息殺害的案外案。

萊斯除了涉嫌與布魯克納共謀在2017年10月試圖謀殺前夫，她還涉嫌在2021年12月至2022年8月期間，與情夫計畫共同買兇，謀殺前夫與他的母親。

澳洲警方在2020年重新調查，並對萊斯發布逮捕令。國際刑警組織（INTERPOL）則在2021年發出通報，澳洲警方同時展開2年餘的追捕行動。

值得注意的是，早在澳洲警方展開調查與追緝前，萊斯即於2020年離開澳洲，帶著與前夫的2個孩子前往台灣滿並於疫情期間停留台灣。

相關人士指出，萊斯在2020年是持有效護照及有效簽證進入台灣，在台期間居住於新北市新店區。萊斯直到離境後在帛琉遭逮。這意味，萊斯疑似是在台灣期間，遠端與情夫策畫執行新的謀殺行動。

相關人士指出，台灣與澳洲之間沒有引渡條例，又非國際刑警組織成員，加上萊斯在台灣無犯罪紀錄，台灣警方無法直接逮捕萊斯。萊斯直到前往台灣的邦交國帛琉（Palau）後，11月15日遭到逮捕，並在11月23日引渡回澳洲，引發澳洲及歐美媒體大幅報導。

澳洲 疫情 邦交

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