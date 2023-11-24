我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

防超速 日本北海道警方祭測速雷達仿製品 逼真又低廉

綜合報導
日本北海道警方使用取締超速的移動式雷達測速設備「仿製品」，由於外觀逼真且成本低廉，讓北海道警方思考作為遏止超速的「祕密武器」。(翻拍自電視畫面)
日本北海道警方使用取締超速的移動式雷達測速設備「仿製品」，由於外觀逼真且成本低廉，讓北海道警方思考作為遏止超速的「祕密武器」。(翻拍自電視畫面)

日本北海道警方日前首度使用取締超速的移動式雷達測速設備「仿製品」，由於外觀逼真且成本低廉，讓北海道警方思考作為遏止超速的「祕密武器」。

日本讀賣新聞報導，北海道警察局交通指導課25歲巡查長大澤上毅，在工作場域看到消毒用酒精的容器（約18公升的方型桶）跟移動式雷達測速設備外觀很像，所以發想出製作仿製品。

這個方桶容器跟移動式雷達測速設備大小幾乎一樣，高度約25公分、寬度約25公分、深度約40公分。只要利用噴漆噴上白色，再貼上反光素材模擬成閃光燈就大功告成。

一台移動式雷達測速設備要價約1000萬日圓（約6.7萬美元），但製作仿製品的材料費只要1000日圓（約6.7美元）就能搞定。

利用噴漆將方桶容器噴上白色，再貼上反光素材模擬成閃光燈，就跟移動式雷達測速設備幾...
利用噴漆將方桶容器噴上白色，再貼上反光素材模擬成閃光燈，就跟移動式雷達測速設備幾乎一樣。(翻拍自電視畫面)

北海道警方從2019年引進移動式雷達測速設備，由於北海道一般道路的固定式測速照相機，已在2022年底因老舊被全數拆除，目前整個北海道僅靠七台移動式雷達測速設備取締超速。

不過，令北海道警方困擾的是，七台移動式雷達測速設備很難涵蓋北海道全境，而從財政上考量也很難增購設備。

日前這台移動式雷達測速設備仿製品被放置在札幌市東區一處路旁，有注意到的駕駛人都急忙減速怕被拍照。北海道警察局交通指導課課長增田紘太郎說，未來將增加仿製品數量，希望能遏止引發重大事故的超速。

這個方桶容器跟移動式雷達測速設備大小幾乎一樣，高度約25公分、寬度約25公分、深...
這個方桶容器跟移動式雷達測速設備大小幾乎一樣，高度約25公分、寬度約25公分、深度約40公分。(翻拍自電視畫面)

日本

上一則

純好玩… 日本大阪公司打造134元鋁盒 保護1支0.08元零食

下一則

俄經濟成長料勝歐元區3倍 「凸顯西方制裁無效」

延伸閱讀

日本郵船營運的貨輪 在紅海遭葉門叛軍劫持

日本郵船營運的貨輪 在紅海遭葉門叛軍劫持
日核處理水負面效應 中國10月自日進口水產年減99.3%

日核處理水負面效應 中國10月自日進口水產年減99.3%
日本核處理水排海速率超乎預期 已減少16座貯水槽水量

日本核處理水排海速率超乎預期 已減少16座貯水槽水量
代烤就喪失資格 日本石垣市2220人BBQ 打破金氏紀錄

代烤就喪失資格 日本石垣市2220人BBQ 打破金氏紀錄

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49
以色列軍方釋出士兵15日在加薩西法醫院搜索的影像。(路透)

以軍襲加薩最大醫院 發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

2023-11-16 19:05
日本東京電力公司表示，福島第一核電廠內積存的「核處理水」從今年8月開始排放入海後排放量超乎預期，已減少相當於16座貯水槽的貯水量。圖為資料照。(路透)

日本核處理水排海速率超乎預期 已減少16座貯水槽水量

2023-11-19 08:49

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單