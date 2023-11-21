我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

美國71歲登山客罹難 忠狗伴屍逾2個月

編譯周辰陽
科羅拉多州登山客摩爾（左）8月時在洛磯山脈失蹤，直到日前才被發現死在一處崎嶇的山峰，但他的愛犬「芬尼」（右）奇蹟般地活了下來，這幾個月更一直留在已故主人遺體的身旁。（取材自臉書）
科羅拉多州登山客摩爾（左）8月時在洛磯山脈失蹤，直到日前才被發現死在一處崎嶇的山峰，但他的愛犬「芬尼」（右）奇蹟般地活了下來，這幾個月更一直留在已故主人遺體的身旁。（取材自臉書）

美國科羅拉多州一位登山客8月在洛磯山脈失蹤2個多月，直到日前才被發現死在一處崎嶇的山峰，但他飼養的傑克羅素㹴犬不只奇蹟般活了下來，這幾個月還一直留在已故主人遺體旁。

紐約郵報報導，71歲的摩爾（Rich Moore）8月19日上黑頭峰（Blackhead Peak）登山，但再也沒回到家。搜救人員當時徹底搜查了山頂下方森林，還在登山口找到摩爾的車，然而儘管他們花了超過2000個鐘頭尋人，卻沒有找到摩爾的下落。

直到10月30日，一名獵人才在山頂以東3.2公里多的地方發現摩爾的遺體，還有他的狗「芬尼」（Finney）。芬尼在曠野挺過兩個多月，而且沒有離開主人身旁。

網友在社群媒體向摩爾的家屬表示哀悼，並且讚揚芬尼是「英雄」，許多人對芬尼能夠活下來感到十分驚訝，推測可能是仰賴不熟練的狩獵本能捕捉小型獵物，藉此努力留在摩爾身旁。一位網友說，「沒有任何愛比得上狗兒無條件的愛，如此忠貞」。

據報導，獵人發現摩爾的地方非常陡峭。科州的查飛郡搜救團隊日前表示，摩爾成功抵達海拔3962.4公尺的峰頂時，其實是毫無準備，只穿著一件棉質連帽運動衫，沒有水或是食物。

調查人員尚未查清摩爾的死因，但並無他殺跡象，遺體於萬聖節被運下山。芬尼則被帶去看獸醫，隨後跟家人團聚。

社群媒體 萬聖節 科羅拉多州

上一則

馬路變開心農場 日男安全島種香蕉 被剷除喊「像切腹」

下一則

哈瑪斯領袖：即將和以色列達成休戰協議 細節待卡達宣布

延伸閱讀

38年前金門大橋留影…「你認識他嗎？」習近平一看笑了

38年前金門大橋留影…「你認識他嗎？」習近平一看笑了
APEC峰會演說 拜登：美國是亞太強大夥伴 美中穩定有利全球

APEC峰會演說 拜登：美國是亞太強大夥伴 美中穩定有利全球
華女李梅慘遭分屍 搬運工報案被踢皮球 洛警要查

華女李梅慘遭分屍 搬運工報案被踢皮球 洛警要查
坎伯：拜登警告北京 勿干預台灣選舉

坎伯：拜登警告北京 勿干預台灣選舉

熱門新聞

貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
遭哈瑪斯在加薩俘虜的女兵馬仙諾（左）已喪命，右為馬仙諾的母親。（截自X平台）

哈瑪斯影片稱女兵人質命喪空襲 以色列軍方證實死訊

2023-11-14 11:56
瑞典環保少女童貝里(左)在氣候遊行時支持巴勒斯坦，被男子打斷。(美聯社)

瑞典環保少女挺巴勒斯坦 男子衝上台抗議：別談政治

2023-11-13 11:44
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮