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日龍貓森林逾千樹木蟲害易落 籲遊客「 留意頭頂」

綜合報導

橫跨日本東京都與埼玉縣的狹山丘陵，是動畫大師宮崎駿知名動畫「龍貓」劇中描繪森林的原型，所以也被稱為「龍貓森林」，但近年因為遭受嚴重病蟲害，已有逾千根樹木枯萎。

中央社引述日本富士新聞網報導，龍貓森林面積大約2.6個東京巨蛋，裡面生長著罕見植物，是日本首都圈的珍貴場所。

有外國龍貓粉絲特地到此一遊，受訪時談到此行目的是「在森林裡漫步、看看大自然及拍下紀念照」。

但這片廣受動畫迷喜愛的森林如今已發生變化。從空拍機角度可以看到，在一片青綠的森林中出現樹葉枯黃的樹木。

這些樹木因為遭遇病蟲害，造成樹葉變色枯黃，且範圍愈來愈大。埼玉縣所澤市政府確認遭受病蟲害的樹木共1088根，僅僅兩年時間就增加近12倍，災情呈現迅速擴大之勢。

這些遭受病蟲害的樹木可能發生樹枝掉落的危險，當局也在樹上張貼呼籲遊客「留意頭頂」的告示。

為了消滅病蟲害，所澤市至今已花費逾一億日圓進行處理；另外，所澤市政府也跟民間業者合作，開始一項使用無人機及人工智慧AI）以有效掌握樹木受害狀況的實證實驗。

日本 人工智慧 AI

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